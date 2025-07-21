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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nord Clan ML Sense


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 ИИ-решение от Nord Clan сокращает брак сверхпроводящих кабелей 1
11.07.2025 НПО «Аконит» может снизить аварии на линии резки на 80% с помощью системы машинного зрения ML Sense 1
09.07.2025 На Ковдорском ГОКе внедрена система машинного зрения ML Sense: проект реализован совместными усилиями Nord Clan, ЦТиП и КГОК 1
07.02.2025 Nord Clan представит обновленную HR-платформу c искусственным интеллектом на CNews «Цифровизация HR 2025» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nord Clan и организации, системы, технологии, персоны:

Nord Clan - Норд Клан 9 3
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 14 1
Аконит НПО 16 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 60 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Лента - Сеть розничной торговли 2192 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1734 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3048 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2700 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3345 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7820 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1356 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 828 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
Nord Clan - KitBot 1 1
Nord Clan - RDetector 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 609 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3062 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10349 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
Экономический эффект 1145 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3381 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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