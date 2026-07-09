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«ML Sense Металлопрокат» включили в реестр отечественного программного обеспечения

Программное обеспечение «ML Sense Металлопрокат» компании Nord Clan включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись №34329 от 4 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

«ML Sense Металлопрокат» — специализированная система автоматического контроля качества и распознавания дефектов металлопроката с использованием машинного зрения и нейросетей. В режиме реального времени она анализирует поверхность металла, распознает восемь типов дефектов — царапины, вмятины, трещины, надавы, непроцинковку, дефекты кромки и другие — и выводит на экран оператора ОТК детальную информацию по каждому нарушению: название дефекта, размеры, точное местоположение на листе металла и изображение в момент фиксации. Система работает без остановки конвейерной линии и не требует физического контакта с изделием или предварительной подготовки поверхности.

Как работает «ML Sense Металлопрокат»: распознавание дефектов металлопроката от 0,1 мм при скорости линии до 10 м/с; точность распознавания — не менее 98%; одновременный контроль нескольких конвейерных линий; формирование подробных отчетов по каждому дефекту; стабильная работа в сложных условиях — при плохой освещенности, высокой влажности, низких и высоких температурах.

Интеграции: «» и MES-системы предприятия; АСУ ТП; доступ к данным с ПК и мобильного устройства.

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Включение в реестр является официальным признанием программного обеспечения российским продуктом, подтверждением прав и соответствия требованиям российского законодательства. Для заказчиков это открывает возможность закупать продукт в рамках требований импортозамещения и применять налоговые льготы, включая освобождение от НДС. Государственные органы, государственные компании и компании с государственным участием при наличии отечественного аналога обязаны отдавать ему приоритет.

«ML Sense Металлопрокат» — часть линейки специализированных продуктов на базе платформы ML Sense, каждый из которых решает конкретную производственную задачу: контроль металлопроката, стеклотары, инородных тел, упаковочных материалов, промышленной безопасности и других типов продукции и процессов. Реестровая запись экспертного совета Минцифры подтверждает, что продукт существует как самостоятельное ПО с правообладателем, документацией и гарантированным сопровождением.

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