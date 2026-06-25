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Точность контроля стеклотары с помощью ML Sense достигла 100%

Точность машинного контроля стеклянной тары достигла 100% — такого показателя добилась платформа машинного зрения ML Sense компании Nord Clan за счет перехода на двухэтапную проверку. Тара на линии розлива теперь контролируется дважды — до и после налива продукта, что позволяет ловить дефекты, которые проявляются только на одном из этих этапов. Минимальный распознаваемый размер повреждения — от 1×1 мм. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

ML Sense — платформа Nord Clan на основе машинного зрения и нейросетей для контроля качества и управления производственными процессами. Решение входит в реестр отечественного программного обеспечения.

Как работает система контроля качества стеклотары: первый пост проверяет пустую тару с нескольких ракурсов: сколы, трещины, включения, дефекты горловины и кромки; второй пост работает после налива продукта: повторная проверка целостности стекла, равномерность налива; решение о браке принимается в реальном времени, отбраковка дефектной тары — без остановки конвейера; контроль сохраняется на линиях со скоростью конвейера до 0,2 м/с.

Интеграции: промышленные контроллеры (PLC), SCADA- и MES-системы; роботы-манипуляторы и производственные линии; дообучение нейросетевых моделей под новые типы тары без замены базового ПО.

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Решение рассчитано на пищевую промышленность, фармацевтику, косметическое и химическое производство — на любые конвейерные линии розлива в стеклянную упаковку. По оценке разработчика, решение окупается в среднем за 6–12 месяцев за счет снижения потерь от брака и сокращения затрат на ручной визуальный контроль.

«Стекло — один из самых сложных материалов для машинного зрения: блики, прозрачность и отражения постоянно меняются в зависимости от того, пустая тара перед камерой или заполненная. Нам нужно было добиться стабильной точности на обоих этапах, а не только на одном из них, поэтому мы выстроили систему как связку двух постов с разными настройками анализа под конкретную оптическую задачу», — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.

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