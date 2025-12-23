Nord Clan разработает систему контроля качества для новой линии завода компании «Пивоварни Бочкарев»

Компания Nord Clan, российский разработчик решений в области промышленной автоматизации и машинного зрения, выиграла тендер на создание интеллектуальной системы контроля маркировки для новой линии пивоваренного завода «Волга» в Нижнем Новгороде, принадлежащего компании «Пивоварни Бочкарев». Внедрение технологии на основе нейронных сетей предотвратит сход с производственной линии продукции с нечитаемой или ошибочной датой розлива. Об этом CNews сообщили представители компании «Пивоварни Бочкарев».

Российская компания Nord Clan приступила к реализации проекта по оснащению новой производственной линии завода компании «Пивоварни Бочкарев» в Нижнем Новгороде системой автоматического визуального контроля. Проект направлен на минимизацию репутационных и производственных рисков за счет 100% проверки каждой банки на конвейере. Система обеспечит точность распознавания на уровне 99% при производительности новой линии до 72 тыс. банок в час.

Система, разрабатываемая на платформе машинного обучения ML Sense, будет в реальном времени отслеживать корректность нанесения даты розлива на алюминиевые банки. Функциональные возможности системы позволят автоматически определять тип банки и проверять информацию, нанесенную на донышко, независимо от формата печати. Алгоритмы машинного зрения не только обнаружат возможное отсутствие даты или нечитаемые символы, но и проведут полную верификацию данных: распознают цифры, буквы и время, сверяя дату производства и срок годности с информацией от маркиратора ID Print по протоколу TCP, а также проверят их соответствие системной дате и установленным рецептам. В случае возникновения неточностей система немедленно подаст сигнал на остановку конвейера, чтобы оператор мог устранить причину сбоя.

«На всех заводах нашей компании установлено передовое высокотехнологичное оборудование. Продолжая модернизацию и расширение производств, мы запускаем новую линию розлива в Нижнем Новгороде, которая получит систему контроля от Nord Clan. Она обеспечит максимальную четкость нанесения даты производства и срока годности, что является не только требованием законодательства, но и выступает одним из ключевых факторов доверия со стороны потребителей», — сказал Роман Астанин, директор по производству компании «Пивоварни Бочкарев».

Внедряемое решение может быть адаптировано под различные форматы банок и параметры маркировки. Блок управления и рабочее место оператора будут размещены в защищенном корпусе непосредственно в цеху.

«Мы создаем надежный производственный барьер, который на порядки снижает риск попадания продукции с неверной маркировкой к потребителю. Интеграция искусственного интеллекта в технологический процесс позволяет нам выводить контроль качества на максимально высокий уровень и гарантировать соответствие каждой единицы продукции строгим стандартам завода. Это еще один проект по контролю маркировки в нашем портфолио. Ранее нами была исполнена похожая задача по контролю маркировки и этикеток на канистрах для машинного масла и запущено собственное решение "Честная маркировка"», — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.