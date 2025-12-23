Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Nord Clan разработает систему контроля качества для новой линии завода компании «Пивоварни Бочкарев»

Компания Nord Clan, российский разработчик решений в области промышленной автоматизации и машинного зрения, выиграла тендер на создание интеллектуальной системы контроля маркировки для новой линии пивоваренного завода «Волга» в Нижнем Новгороде, принадлежащего компании «Пивоварни Бочкарев». Внедрение технологии на основе нейронных сетей предотвратит сход с производственной линии продукции с нечитаемой или ошибочной датой розлива. Об этом CNews сообщили представители компании «Пивоварни Бочкарев».

Российская компания Nord Clan приступила к реализации проекта по оснащению новой производственной линии завода компании «Пивоварни Бочкарев» в Нижнем Новгороде системой автоматического визуального контроля. Проект направлен на минимизацию репутационных и производственных рисков за счет 100% проверки каждой банки на конвейере. Система обеспечит точность распознавания на уровне 99% при производительности новой линии до 72 тыс. банок в час.

Система, разрабатываемая на платформе машинного обучения ML Sense, будет в реальном времени отслеживать корректность нанесения даты розлива на алюминиевые банки. Функциональные возможности системы позволят автоматически определять тип банки и проверять информацию, нанесенную на донышко, независимо от формата печати. Алгоритмы машинного зрения не только обнаружат возможное отсутствие даты или нечитаемые символы, но и проведут полную верификацию данных: распознают цифры, буквы и время, сверяя дату производства и срок годности с информацией от маркиратора ID Print по протоколу TCP, а также проверят их соответствие системной дате и установленным рецептам. В случае возникновения неточностей система немедленно подаст сигнал на остановку конвейера, чтобы оператор мог устранить причину сбоя.

«На всех заводах нашей компании установлено передовое высокотехнологичное оборудование. Продолжая модернизацию и расширение производств, мы запускаем новую линию розлива в Нижнем Новгороде, которая получит систему контроля от Nord Clan. Она обеспечит максимальную четкость нанесения даты производства и срока годности, что является не только требованием законодательства, но и выступает одним из ключевых факторов доверия со стороны потребителей», — сказал Роман Астанин, директор по производству компании «Пивоварни Бочкарев».

Владимир Ивин, замглавы ФТС России: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
цифровизация

Внедряемое решение может быть адаптировано под различные форматы банок и параметры маркировки. Блок управления и рабочее место оператора будут размещены в защищенном корпусе непосредственно в цеху.

«Мы создаем надежный производственный барьер, который на порядки снижает риск попадания продукции с неверной маркировкой к потребителю. Интеграция искусственного интеллекта в технологический процесс позволяет нам выводить контроль качества на максимально высокий уровень и гарантировать соответствие каждой единицы продукции строгим стандартам завода. Это еще один проект по контролю маркировки в нашем портфолио. Ранее нами была исполнена похожая задача по контролю маркировки и этикеток на канистрах для машинного масла и запущено собственное решение "Честная маркировка"», — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще