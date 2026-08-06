Новое готовое решение в линейке ML Sense: точность измерения деталей от 0,0125 мм прямо в потоке

Nord Clan выпустила ML Sense «Контроль деталей» — систему бесконтактных измерений геометрических параметров деталей, заготовок и готовых изделий непосредственно в производственном потоке. Решение включёно в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

До сих пор контроль геометрии деталей в российской промышленности зачастую строился на двух подходах: выборочные ручные замеры операторами или отдельная лабораторная проверка готовой партии. Оба подхода выявляют брак постфактум — когда партия уже изготовлена. ML Sense «Контроль деталей» меняет эту логику: измерения переносятся непосредственно в производственный поток, и каждое изделие проверяется в режиме реального времени до того, как уйдёт дальше по линии.

Принципиальное отличие от многих измерительных систем — в сочетании точности и скорости, которое раньше было сложно достичь одновременно. Точность измерений составляет от 0,0125 мм, при этом система работает на конвейере со скоростью до 50 м в сек. Камеры машинного зрения фиксируют каждое изделие, нейросеть сравнивает его форму, геометрию и размеры с заданными эталонными значениями и допусками — независимо от того, как деталь расположена на ленте. Человек в этом процессе не участвует.

Настраиваемая реакция на отклонение — это еще одна принципиально новая функция. Традиционные системы фиксируют дефект и сигнализируют оператору. ML Sense «Контроль деталей» сам управляет производственной линией в зависимости от задачи: направляет бракованное изделие в отдельный поток через сортировщик, наносит метку, останавливает конвейер или передает данные в MES, АСУП и 1С. Сценарий реакции настраивается индивидуально под процесс заказчика. После внедрения система может быть дообучена под новые виды деталей без остановки производства.

В настоящий момент рынок диктует переход от периодического контроля к тотальному измерению в режиме реального времени. Это уже становится реальностью и стандартом контроля качества. Брак перестает попадать на следующий этап производства или к потребителю. Снижаются затраты на лабораторный контроль, рекламации и возвраты. Нагрузка на ОТК падает: операторы освобождаются от рутинных замеров и переключаются на решение нестандартных случаев.

Отрасли применения: машиностроение и сборочное производство — контроль деталей и комплектующих; металлообработка и производство метизов — соответствие размеров ГОСТу; производство бытовой техники и электроники — контроль компонентов на сборочной линии; горнодобывающая промышленность — контроль фракций сыпучих материалов; производство строительных материалов — контроль геометрии изделий.

«Запуск ML Sense «Контроль деталей» — часть нашей стратегии по созданию линейки специализированных отраслевых продуктов на базе единой платформы. Измерение геометрии деталей — универсальная задача для большинства производств. Мы предлагаем решить ее не лабораторными методами, а прямо в потоке — точно, быстро и без участия человека», — сказал генеральный директор Nord Clan Илья Каштанкин.



