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Московская верфь внедрила ML Sense для контроля применения СИЗ и курения

Компания Nord Clan внедрила на Московской верфи систему машинного зрения ML Sense для автоматического контроля соблюдения требований охраны труда. Решение анализирует видеопоток с 40 существующих камер, определяет отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ), выявляет курение и контролирует использование защитной экипировки при сварочных, искрообразующих и высотных работах. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Московская верфь — судостроительное предприятие в Нагатинском Затоне Москвы. Верфь открылась в ноябре 2025 г. и специализируется на строительстве и обслуживании пассажирских электросудов. Производственные площади составляют 23 тыс. кв. м, мощности рассчитаны на выпуск до 40 судов в год. Предприятие выполняет полный цикл работ — от резки металла и сварки корпусов до сборки, оснащения и спуска судов на воду.

На судостроительном производстве сотрудники выполняют сварочные и искрообразующие работы, используют режущий инструмент, работают на высоте и на открытых площадках. Для разных операций предусмотрены свои требования к применению определенных средств защиты. При этом постоянный контроль их соблюдения в производственных цехах и на открытой территории требует значительных ресурсов службы охраны труда.

Основная задача проекта — повысить дисциплину использования СИЗ на предприятии. Московской верфи требовалась система, которая позволит непрерывно выявлять нарушения, фиксировать их и использовать полученные данные для работы с персоналом.

Для автоматизации контроля Nord Clan внедрила ML Sense на базе существующей системы видеонаблюдения верфи. К системе подключили 40 камер, которые охватывают производственные цеха, отдельные помещения и открытые участки территории. Специалисты настроили алгоритмы распознавания СИЗ с учетом особенностей производственных процессов и условий съемки.

Система предусматривает контроль десяти видов СИЗ и элементов защиты: касок, защитных очков, защитных лицевых щитков, сварочных масок, наушников, респираторов, защитных курток и брюк, сигнальных жилетов и страховочных привязей.

Одна из особенностей внедрения — контроль СИЗ с учетом конкретных производственных операций. Например, страховочная привязь необходима при выполнении высотных работ, но не требуется на других участках. Поэтому ML Sense проверяет ее наличие только в тех зонах, где это предусмотрено требованиями безопасности. Если расположение строительных лесов или место проведения работ меняется, администратор может самостоятельно изменить границы зоны контроля.

Для сварочных и искрообразующих работ специалисты Nord Clan разработали отдельный алгоритм. Система распознает характерные искры, определяет вид операции и проверяет наличие соответствующей защиты лица — сварочной маски или защитного лицевого щитка. Если такие работы не ведутся, система не требует использования этих средств защиты.

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Дополнительно ML Sense выявляет курение на производственной территории. Для этого алгоритм анализирует несколько признаков: положение руки относительно лица, наличие сигареты или электронного устройства, а также появление дыма.

Все нарушения фиксируются в едином интерфейсе оператора. При обнаружении события система сохраняет изображение, дату и время, номер камеры и сведения об отсутствии конкретных СИЗ и отправляет уведомление на электронную почту сотрудников службы охраны труда. Оператор может открыть снимок, увеличить изображение и посмотреть, какое именно нарушение обнаружено. Архив позволяет вернуться к любому событию за выбранный период и использовать информацию при разборе нарушений.

Для управления системой предусмотрены две роли: оператор и администратор. Оператор отслеживает события и работает с архивом, а администратор может самостоятельно выбирать виды СИЗ для контроля на каждой камере и изменять границы зон детекции. Например, на одном участке можно контролировать весь предусмотренный комплект защитной экипировки, а на другом — только каски и сигнальные жилеты.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Система позволяет службе охраны труда оперативно выявлять нарушения на разных участках верфи, разбирать каждый случай и принимать меры для предотвращения повторных нарушений.

ML Sense — платформа машинного зрения Nord Clan для контроля качества продукции, технологических процессов и промышленной безопасности. Решения на ее основе внедрены более чем на 50 предприятиях России. Платформа включена в реестр российского ПО.

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