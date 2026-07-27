Nord Clan подводит итоги первого полугодия 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 г. компания обновила платформу машинного зрения ML Sense, зарегистрировала семь продуктов линейки в реестре отечественного ПО, запустила платформу интеллектуальной обработки документов Nord.OCR и реализовала ряд крупных внедрений. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Семь продуктов линейки ML Sense включены в Единый реестр российских программ в период с 4 по 15 июля 2026 г. В реестр вошли системы для контроля металлопроката, обнаружения инородных тел на конвейерных лентах, анализа гранулометрического состава горных пород, контроля теплоизоляционных материалов, мониторинга конвейерных лент, измерения геометрии деталей и контроля волоконной продукции. Каждый из этих продуктов решает конкретную производственную задачу и разработан на базе общего технологического ядра платформы ML Sense. Включение в реестр позволяет государственным предприятиям и компаниям с государственным участием закупать решения в рамках требований импортозамещения.

Все регистрации отражают подход, по которому развивается линейка: базовые технологии — машинное зрение, нейросетевые модели, обработка видеопотока и интеграции с производственными системами — общие для всей платформы, а каждый отраслевой продукт строится поверх них со своей предметной областью и бизнес-логикой. Сегодня линейка насчитывает более десяти специализаций.

В январе 2026 г. вышло крупное обновление платформы ML Sense: запущена нейросетевая модель, которая требует в разы меньше размеченных данных для обучения — это сокращает время и стоимость внедрения для новых заказчиков. В июне 2026 г. добавлен модуль автоматического управления покрасочными камерами: система распознает изделие, выбирает сценарий окраски, управляет роботами и блокирует опасные операции при появлении персонала в рабочей зоне.

В первом полугодии 2026 г. Nord Clan запустила новый продукт — Nord.OCR, ИИ-платформу для автоматизации обработки документов. Она объединяет OCR, языковые модели, RAG и ИИ-агентов в единой цепочке: извлекает данные из документов любого формата, сверяет их с корпоративными базами знаний и автоматически запускает дальнейшие действия в информационных системах. Платформа сокращает время обработки документов на 70–90% и снижает долю ручного труда на 60–80%, обрабатывает десятки тысяч документов в сутки и работает on-premise внутри инфраструктуры заказчика.

В первом полугодии 2026 г. обновилась HR-платформа KitBot. Среди ключевых изменений — поиск похожих сотрудников на основе имеющихся данных, голосовые ответы при скоринге прямо в чате HH и «Авито» без перехода в сторонний мессенджер, а также двусторонняя синхронизация с «Яндекс.Календарем». По данным клиентов, голосовой формат ответа сократил время проверочных звонков и повысил конверсию на этапе первичного отбора.

Сервис транспортной видеоаналитики RDetector расширил сферу применения: в первом полугодии реализован первый проект по контролю пассажиропотока в трамваях — ранее система работала только в автобусах.

Среди ключевых внедрений полугодия — создание сквозной системы контроля качества на производственной площадке «Робоподдоны» в Особой экономической зоне «Алабуга» — одном из наиболее роботизированных производств в России. Система машинного зрения ML Sense будет встроена в полностью автоматизированную линию: она не только выявляет дефекты, но и в реальном времени управляет роботами на каждом этапе производства, от сортировки досок до финальной верификации маркировки.

«Первое полугодие стало для нас периодом одновременного роста сразу по нескольким направлениям. ML Sense, Nord.OCR, KitBot, RDetector — каждый продукт развивался независимо, но все вместе они складываются в экосистему, которая позволяет бизнесу автоматизировать производство, документооборот и работу с персоналом комплексно. Именно в этом направлении мы будем двигаться дальше», — отметил генеральный директор Nord Clan Илья Каштанкин.