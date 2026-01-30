Nord Clan анонсирует новый подход к промышленному ИИ в обновлении платформы ML Sense

Компания Nord Clan представила обновление платформы машинного зрения ML Sense. Основным вектором развития стало смещение фокуса с разработки узкоспециализированных систем контроля качества на создание модульной платформы, позволяющей решать комплекс задач по безопасности, операционной логистике и управлению эффективностью на базе единого цифрового контура. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Обновление отражает растущий рыночный запрос, когда промышленные предприятия рассматривают технологии компьютерного зрения и анализа данных не как точечный инструмент, а как компонент для системного повышения устойчивости производственных процессов.

Ключевые нововведения платформы

Запущена новая нейросетевая модель для выявления дефектов, требующая для обучения в разы меньше размеченных данных. Не нужно месяцами собирать тысячи фотографий брака и тратить огромные деньги на их разметку. Систему можно быстро обучить под конкретную задачу клиента, что значительно сокращает время и стоимость внедрения.

Система стала универсальнее: она работает с обычными камерами видеонаблюдения и теперь умеет не только находить брак, но и анализировать позы людей и действия сотрудников. Это помогает в реальном времени следить за соблюдением техники безопасности и оптимизировать рабочие процессы, предотвращая травмы и простои.

Добавлена возможность отслеживания местоположения движущейся техники, например, погрузчиков и тележек, с точностью до 50 см в реальном времени. Это помогает эффективнее распределять задачи, избегать заторов и оперативно контролировать работу.

В систему встроен Telegram-бот для оповещений: при критическом событии фотофиксация отправляется ответственным в чат менее чем за секунду. Это позволяет принимать меры немедленно и таким образом снижать риск поломок и простоя оборудования, издержки на возврат и переработку брака.

11 новых модулей, влияющих на бизнес заказчиков и имеющих практическое значение для производства

Модуль контроля маркировки и этикеток проверяет, соответствует ли этикетка продукту, хорошо ли читаются данные, правильно ли она наклеена и нет ли на ней дефектов.

Модуль контроля качества труб на линии резки обнаруживает дефекты на поверхности трубы до того, как она поступит на резку, и при критических дефектах останавливает линию.

Модуль контроля намотки сверхпроводящего кабеля анализирует равномерность намотки, выявляет нахлесты, заломы и отклонения в шаге. Останавливает линию при дефекте.

Модуль контроля качества каменной ваты выявляет отклонения в геометрии плит, повреждения кромок, участки перегрева и иные дефекты.

Модуль контроля ширины резиновых полуфабрикатов шин бесконтактно измеряет ширину резиновой заготовки в движении с точностью до 0,2 мм.

Модуль контроля качества стеклянной тары обнаруживает сколы, трещины и пузыри в стеклянных бутылках и банках прямо на конвейере, не останавливая его.

Модуль контроля качества мясных полуфабрикатов распознает дефекты формы, повреждения и посторонние включения в продуктах и отправляет их на автоматическую отбраковку.

Модуль контроля и управления покрасочной камерой автоматически выбирает программу окраски и останавливает процесс, если в опасной зоне обнаружен человек.

Модуль контроля сборки паллет выявляет ошибки в укладке коробок и пересортицу на сформированных паллетах, фиксирует инциденты и уведомляет ответственных.

Модуль мониторинга передвижения техники в силосных ямах строит траектории движения техники и контролирует качество трамбовки сырья.

Модуль контроля инородных тел на конвейере обнаруживает посторонние предметы в потоке сырья или готовой продукции и классифицирует их по степени опасности.

«Если раньше спрос в машинном зрении касался повышения качества производимой продукции, то сейчас мы видим растущий спрос на эффективность. В самом широком смысле: это и коэффициент использования оборудования, и производительность труда сотрудников, и правильность выполнения операций. Этот сегмент рынка будет расти в ближайшие несколько лет», — сказал Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.