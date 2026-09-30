Nord Clan выходит на рынок Белоруссии

Российский разработчик решений в области промышленного искусственного интеллекта Nord Clan объявил о начале работы в Белоруссии. В планах компании: развитие партнерской экосистемы, реализация новых проектов в области машинного зрения и промышленного ИИ совместно с местными предприятиями.

В сентябре 2026 г. Nord Clan подписала партнерское соглашение с белорусской компанией iqData, которая будет представлять решения Nord Clan на территории Белоруссии, а также провела переговоры с местными производственными предприятиями.

ИТ-рынок Белоруссии растет: объем импорта в ИКТ-сегменте в 2025 г. составил $416,3 млн, что на 2,7% больше, чем в 2024 г., по данным Национального статистического комитета. Страна располагает разнообразной производственной базой: машиностроение, электроника, пищевая промышленность, металлургия, энергетика, нефтяная отрасль. Большинство производственных задач в этих отраслях (контроль качества продукции, видеоаналитика, автоматизация процессов) совпадают с теми, что Nord Clan уже решает на российских предприятиях.

На белорусский рынок компания выводит платформу машинного зрения ML Sense, систему транспортной видеоаналитики RDetector, IDP-платформу Nord OCR и сервис автоматизации процессов и коммуникаций KitBot. Каждое решение адаптируется под запросы конкретного заказчика с учетом местных нормативных и отраслевых требований.

«Для нас Беларусь — это в первую очередь выход на рынок СНГ через сильную промышленную базу. Промышленность страны активно развивается, интерес к российским технологическим решениям здесь высок, и условия для входа сейчас благоприятны. Мы выбираем консервативную стратегию: ставим на глубокую экспертизу в промышленном ИИ, собственные технологии и инженерную компетенцию, проверенную на российских проектах. Фокусируемся на предприятиях с комплексными производственными задачами, где нужна серьезная инженерная проработка и есть запрос на качество. Первый и самый очевидный продукт для местного рынка — ML Sense и машинное зрение, но мы не ограничиваемся одним направлением: видим запрос и на заказную разработку, и на транспортную видеоаналитику», — отметил директор Nord Clan Алексей Артамонов.