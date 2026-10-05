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ЕВРАЗ НМТП Находкинский морской торговый порт

ЕВРАЗ - НМТП - Находкинский морской торговый порт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2026 Nord Clan внедрила ML Sense на Находкинском морском торговом порту 1
06.09.2011 «Евраз Груп» ищет ИТ-директора 1
11.10.2002 У Находки появился свой городской сайт 1
03.08.2001 InterSystems провела на Дальнем Востоке серию семинаров и конференций по СУБД Caché 4 2
31.10.2000 "Вимком Оптик" завершила модернизацию сети передачи данных морского торгового порта в г. Находка 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
9703 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 398 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 1
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 1
ЕВРАЗ - Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited - Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн (ЮАР) 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1301 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 1
Альфа-Банк 1992 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 16 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13302 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1300 1
Optical Access 72 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4066 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4938 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5024 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2552 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 1
InterSystems Cache 146 1
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Жуков Михаил 39 1
Натрусов Артем 319 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 794 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3238 2
США - Массачусетс 520 1
Великобритания - Кембридж 264 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 147 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 33 1
Россия - ДФО - Приморский край - Спасск-Дальний 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 1
Чехия - Чешская Республика 1352 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 595 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27659 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1048 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6681 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
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