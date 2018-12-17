Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации евывают все большую популярность. Цифровизация проникает во все сферы жизни. Как позиционирует себя InterSystems в новых условиях? Джо Лихтенберг: InterSystems разрабатывает технологии о

InterSystems представила региональный мастер-индекс пациентов Компания InterSystems представила технологию однозначной идентификации пациентов — региональный мастер-индекс пациентов. Как сообщили CNews в InterSystems, технология разработана на базе интеграц

Средства защиты данных платформы InterSystems Ensemble сертифицированы ФСТЭК Филиал корпорации InterSystems в России, странах СНГ и Балтии объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на комплекс средств защиты информации интеграци

InterSystems Caché и InterSystems HealthShare сертифицированы ФСТЭК России Филиал корпорации InterSystems в России, странах СНГ и Балтии получил сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на комплексы средств защиты информации платформы данных I

InterSystems: Академическая программа открывает студентам путь к успеху CNews: Что представляет собой академическая программа корпорации InterSystems? Каковы ее цели и задачи? Евгений Шваров: InterSystems ‒ международный вендор технологий для разработки информационных систем любого класса. Наш технологический стек включае

KLAS изучила мнения пользователей различных платформ для обмена медицинскими данными Компания InterSystems, мировой поставщик программного обеспечения для электронного здравоохранения (Connected Care), обнародовала результаты оценок клиентами ее платформы для обмена медицинскими данными

KLAS изучила мнения пользователей различных платформ для обмена медицинскими данными Компания InterSystems, мировой поставщик программного обеспечения для электронного здравоохранения (Connected Care), обнародовала результаты оценок клиентами ее платформы для обмена медицинскими данными

Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare В середине ноября 2013 г. в четырех субъектах РФ – Камчатском крае, Красноярском крае, Пензенской области и в Республике Калмыкии – с участием InterSystems и ее партнеров стартовали проекты по подключению региональных медицинских информационных систем к интегрированной электронной медицинской карте (ИЭМК). В Самарской области интеграц

InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения CNews: Расскажите об основных маркетинговых направлениях компании InterSystems в 2014 году. Энзо Ханке: На 2014 год мы наметили развитие трех направлений. Первое — Strategic Interoperability, что означает стратегическое взаимодействие. Прежде всего это связан

InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем у компания TrakHealth, наш австралийский партнер, создала продукт LabTrak на технологиях корпорации InterSystems (Caché). В 2007 году корпорация InterSystems приобрела компанию TrakHealt

InterSystems отправляет лаборатории в "облако" и с филиалами, расположенными в крупных городах. В этой ситуации наиболее эффективно подключать филиалы к центральной базе. Информатизация лаборатории В качестве примера можно привести внедрение ЛИС InterSystems TrakCare LAB в лаборатории Европейского Медицинского Центра (ЕМС). Проект был выполнен командой, состоящей из специалистов корпорации InterSystems в России и сотрудников дир

ГИБДД станет работать быстрее, качественнее и эффективнее Петербургская компания "Росби Информ Ко" и корпорация InterSystems объявили о старте проекта по разработке СТРАС ГИБДД РВ - "Специализированной тер

Интеграционная платформа InterSystems Ensemble сертифицирована ФСТЭК для работы в ИС персональных данных Филиал корпорации InterSystems International Corporation в России и СНГ объявил о получении сертификата Федерал

СУБД InterSystems Cache выбрана для заатмосферного астрометрического телескопа Корпорация InterSystems объявила о том, что Европейское космическое агентство (ESA) выбрало высокопроизв

Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь» Корпорация InterSystems объявила, что Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало высокопроизводител

В Шотландии внедрят единую систему учета пациентов на базе МИС InterSystems TrakCare Компания InterSystems объявила о подписании рамочного контракта с Национальным управлением медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Шотландии (NHS, National Services Scotland) на поставку M

Медцентры Дальнего Востока используют технологии InterSystems Компании «М-Софт Медикал Имаджинг» (ГК «Медкор») и InterSystems подвели итоги первой очереди автоматизации лечебно-диагностических процессов в лечебно-профилактических учреждениях Дальневосточного округа. В трех медицинских центрах внедрена авт

InterSystems оснастила СУБД Cache средствами формирования отчетов и защиты веб-служб Корпорация InterSystems внедрила в свою объектную систему управления базами данных InterSystems C

IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по интеграции BPM-продукта ARIS Business Architect и платформы для быстрой разработки и интеграции приложений InterSystems Ensemble.

InterSystems представила решения для развития ЕИС здравоохранения Казахстана Компании InterSystems, СП.АРМ и «Элси Тех» провели семинар для представителей Министерства здравоохран

«Связной» управляет бизнес-процессами с помощью InterSystems Ensemble Платформа InterSystems Ensemble успешно используется в федеральной розничной сети «Связной» для решения ряда задач, таких как автоматизация сбора и обработки заявок на хозяйственное обеспечение более чем

Систему здравоохранения ЯНАО автоматизируют на базе решений InterSystems Корпорация InterSystems, мировой поставщик технологических платформ для здравоохранения, объявила о том,

InterSystems и администрация Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве Компания InterSystems подписала соглашение с администрацией Астраханской области, которое предполагает активное сотрудничество двух сторон в области применения современных информационных технологий в сф

InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине можности быстро обмениваться информацией о пациентах. Система обмена медицинскими данными была разработана под эгидой Национального института ИКТ для здравоохранения (NICTIZ) и выполнена на платформе InterSystems HealthShare. Она объединила информационные системы аптек, госпиталей, клиник и врачей общей практики. Для медицины альтернативы нет Единая медицинская информационная система Астрах

InterSystems: интегрированная ИС помогает управлять регионом ой информационной системы региона, получившей в дальнейшем название АИС KrAI. О компании Корпорация InterSystems была основана более 29 лет назад. Компания специализируется на выпуске программн

Здоровая Россия: ИТ на службе врача ческого отдела Министерства здравоохранения и социального развития «Международный и российский опыт InterSystems в информационном обеспечении региональных и национальных проектов в здравоохране

5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр

5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр

5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006 5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр

InterSystems: новое ПО для медучреждений Компания InterSystems выпустила Ensemble Health Information Exchange (Ensemble HIE), ПО для организации обмена данными медицинских учреждений. Продукт создан на базе объектной СУБД Cache и Ensemble, пла

В Москве состоялся "InterSystems Cимпозиум 2005" 7–8 июля 2005 года в Москве, в Центре международной торговли прошел «InterSystems Cимпозиум 2005» — ежегодное мероприятие для разработчиков программного обес

В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005" 8 июля в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, 12, ЦМТ-2) состоится «InterSystems Симпозиум 2005», посвященный продуктам корпорации InterSystems — пос

В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005" 7-8 июля в Центре Международной Торговли состоится «InterSystems Симпозиум 2005». Симпозиум посвящен продуктам корпорации InterSystems – п

Российский сегмент бизнеса InterSystems вырос на 103% Компания InterSystems провела в Москве трехдневный форум - «InterSystems-Cимпозиум 2004». Участ

InterSystems проведёт очередной симпозиум для разработчиков и пользователей своих технологий Корпорация InterSystems проводит очередной ежегодный InterSystems-Cимпозиум 2004. Симпозиум разра

В российском представительстве InterSystems – новое назначение Недавно созданный пост директора по продажам InterSystems в России, СНГ и странах Балтии займет Виктор Абрамов, до недавнего времени занимавший пост директора по маркетингу и продажам компании “Програмбанк”, партнера InterSystems в

InterSystems представил комплексную платформу интеграции Сегодня, 3 ноября, корпорация InterSystems выпустила Ensemble - комплексную платформу интеграции, сочетающую в рамках едино

InterSystems открыл в Москве образовательный центр по изучению технологии Cache Компания InterSystems объявила об открытии на базе учебной лаборатории InterSystems-МИФИ первог

Caсhe-Симпозиум: постреляционные базы данных ждет большое будущее езопасности в Cache, по разработке веб-приложений, построению аналитических систем на СУБД Cache и многим другим темам. В выступлении управляющего директора по Центральной и Восточной Европе компании InterSystems Йорга Клинглера (Jörg Klingler) было особо отмечено, что в настоящее время потенциальные покупатели стали гораздо более взвешенно подходить к вопросу выбора СУБД для реализации сво