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InterSystems ИнтерСистемз

InterSystems - ИнтерСистемз

СОБЫТИЯ

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17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации

евывают все большую популярность. Цифровизация проникает во все сферы жизни. Как позиционирует себя InterSystems в новых условиях? Джо Лихтенберг: InterSystems разрабатывает технологии о
31.03.2015 InterSystems представила региональный мастер-индекс пациентов

Компания InterSystems представила технологию однозначной идентификации пациентов — региональный мастер-индекс пациентов. Как сообщили CNews в InterSystems, технология разработана на базе интеграц
22.01.2015 Средства защиты данных платформы InterSystems Ensemble сертифицированы ФСТЭК

Филиал корпорации InterSystems в России, странах СНГ и Балтии объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на комплекс средств защиты информации интеграци
04.12.2014 InterSystems Caché и InterSystems HealthShare сертифицированы ФСТЭК России

Филиал корпорации InterSystems в России, странах СНГ и Балтии получил сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на комплексы средств защиты информации платформы данных I
19.05.2014 InterSystems: Академическая программа открывает студентам путь к успеху

CNews: Что представляет собой академическая программа корпорации InterSystems? Каковы ее цели и задачи? Евгений Шваров: InterSystems ‒ международный вендор технологий для разработки информационных систем любого класса. Наш технологический стек включае
24.04.2014 KLAS изучила мнения пользователей различных платформ для обмена медицинскими данными

Компания InterSystems, мировой поставщик программного обеспечения для электронного здравоохранения (Connected Care), обнародовала результаты оценок клиентами ее платформы для обмена медицинскими данными
23.04.2014 KLAS изучила мнения пользователей различных платформ для обмена медицинскими данными

Компания InterSystems, мировой поставщик программного обеспечения для электронного здравоохранения (Connected Care), обнародовала результаты оценок клиентами ее платформы для обмена медицинскими данными
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare

В середине ноября 2013 г. в четырех субъектах РФ – Камчатском крае, Красноярском крае, Пензенской области и в Республике Калмыкии – с участием InterSystems и ее партнеров стартовали проекты по подключению региональных медицинских информационных систем к интегрированной электронной медицинской карте (ИЭМК). В Самарской области интеграц
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения

CNews: Расскажите об основных маркетинговых направлениях компании InterSystems в 2014 году. Энзо Ханке: На 2014 год мы наметили развитие трех направлений. Первое — Strategic Interoperability, что означает стратегическое взаимодействие. Прежде всего это связан
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем

у компания TrakHealth, наш австралийский партнер, создала продукт LabTrak на технологиях корпорации InterSystems (Caché). В 2007 году корпорация InterSystems приобрела компанию TrakHealt
04.07.2012 InterSystems отправляет лаборатории в "облако"

и с филиалами, расположенными в крупных городах. В этой ситуации наиболее эффективно подключать филиалы к центральной базе. Информатизация лаборатории В качестве примера можно привести внедрение ЛИС InterSystems TrakCare LAB в лаборатории Европейского Медицинского Центра (ЕМС). Проект был выполнен командой, состоящей из специалистов корпорации InterSystems в России и сотрудников дир
06.10.2011 ГИБДД станет работать быстрее, качественнее и эффективнее

Петербургская компания "Росби Информ Ко" и корпорация InterSystems объявили о старте проекта по разработке СТРАС ГИБДД РВ - "Специализированной тер
11.08.2010 Интеграционная платформа InterSystems Ensemble сертифицирована ФСТЭК для работы в ИС персональных данных

Филиал корпорации InterSystems International Corporation в России и СНГ объявил о получении сертификата Федерал
24.05.2010 СУБД InterSystems Cache выбрана для заатмосферного астрометрического телескопа

Корпорация InterSystems объявила о том, что Европейское космическое агентство (ESA) выбрало высокопроизв
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»

Корпорация InterSystems объявила, что Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало высокопроизводител
25.02.2010 В Шотландии внедрят единую систему учета пациентов на базе МИС InterSystems TrakCare

Компания InterSystems объявила о подписании рамочного контракта с Национальным управлением медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Шотландии (NHS, National Services Scotland) на поставку M
27.01.2010 Медцентры Дальнего Востока используют технологии InterSystems

Компании «М-Софт Медикал Имаджинг» (ГК «Медкор») и InterSystems подвели итоги первой очереди автоматизации лечебно-диагностических процессов в лечебно-профилактических учреждениях Дальневосточного округа. В трех медицинских центрах внедрена авт
28.08.2009 InterSystems оснастила СУБД Cache средствами формирования отчетов и защиты веб-служб

Корпорация InterSystems внедрила в свою объектную систему управления базами данных InterSystems C
11.08.2009 IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты

Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по интеграции BPM-продукта ARIS Business Architect и платформы для быстрой разработки и интеграции приложений InterSystems Ensemble.

26.05.2009 InterSystems представила решения для развития ЕИС здравоохранения Казахстана

Компании InterSystems, СП.АРМ и «Элси Тех» провели семинар для представителей Министерства здравоохран
31.03.2008 «Связной» управляет бизнес-процессами с помощью InterSystems Ensemble

Платформа InterSystems Ensemble успешно используется в федеральной розничной сети «Связной» для решения ряда задач, таких как автоматизация сбора и обработки заявок на хозяйственное обеспечение более чем
30.01.2008 Систему здравоохранения ЯНАО автоматизируют на базе решений InterSystems

Корпорация InterSystems, мировой поставщик технологических платформ для здравоохранения, объявила о том,
27.11.2007 InterSystems и администрация Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания InterSystems подписала соглашение с администрацией Астраханской области, которое предполагает активное сотрудничество двух сторон в области применения современных информационных технологий в сф
20.09.2007 InterSystems: мы подняли ИТ-цунами в медицине

можности быстро обмениваться информацией о пациентах. Система обмена медицинскими данными была разработана под эгидой Национального института ИКТ для здравоохранения (NICTIZ) и выполнена на платформе InterSystems HealthShare. Она объединила информационные системы аптек, госпиталей, клиник и врачей общей практики. Для медицины альтернативы нет Единая медицинская информационная система Астрах
26.04.2007 InterSystems: интегрированная ИС помогает управлять регионом

ой информационной системы региона, получившей в дальнейшем название АИС KrAI. О компании Корпорация InterSystems была основана более 29 лет назад. Компания специализируется на выпуске программн
05.09.2006 Здоровая Россия: ИТ на службе врача

ческого отдела Министерства здравоохранения и социального развития «Международный и российский опыт InterSystems в информационном обеспечении региональных и национальных проектов в здравоохране
22.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006

5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр
15.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006

5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр
10.08.2006 5 сентября откроется InterSystems–Симпозиум 2006

5 — 6 сентября 2006 года в Москве состоится InterSystems – Симпозиум 2006. InterSystems-Симпозиум – ежегодное мероприятие для разр
01.06.2006 InterSystems: новое ПО для медучреждений

Компания InterSystems выпустила Ensemble Health Information Exchange (Ensemble HIE), ПО для организации обмена данными медицинских учреждений. Продукт создан на базе объектной СУБД Cache и Ensemble, пла
14.07.2005 В Москве состоялся "InterSystems Cимпозиум 2005"

7–8 июля 2005 года в Москве, в Центре международной торговли прошел «InterSystems Cимпозиум 2005» — ежегодное мероприятие для разработчиков программного обес
30.06.2005 В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005"

8 июля в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, 12, ЦМТ-2) состоится «InterSystems Симпозиум 2005», посвященный продуктам корпорации InterSystems — пос
27.06.2005 В начале июля в Москве состоится "InterSystems Симпозиум 2005"

7-8 июля в Центре Международной Торговли состоится «InterSystems Симпозиум 2005». Симпозиум посвящен продуктам корпорации InterSystems – п
08.06.2004 Российский сегмент бизнеса InterSystems вырос на 103%

Компания InterSystems провела в Москве трехдневный форум - «InterSystems-Cимпозиум 2004». Участ
11.05.2004 InterSystems проведёт очередной симпозиум для разработчиков и пользователей своих технологий

Корпорация InterSystems проводит очередной ежегодный InterSystems-Cимпозиум 2004. Симпозиум разра
24.11.2003 В российском представительстве InterSystems – новое назначение

Недавно созданный пост директора по продажам InterSystems в России, СНГ и странах Балтии займет Виктор Абрамов, до недавнего времени занимавший пост директора по маркетингу и продажам компании “Програмбанк”, партнера InterSystems в
03.11.2003 InterSystems представил комплексную платформу интеграции

Сегодня, 3 ноября, корпорация InterSystems выпустила Ensemble - комплексную платформу интеграции, сочетающую в рамках едино
29.07.2003 InterSystems открыл в Москве образовательный центр по изучению технологии Cache

Компания InterSystems объявила об открытии на базе учебной лаборатории InterSystems-МИФИ первог
06.06.2003 Caсhe-Симпозиум: постреляционные базы данных ждет большое будущее

езопасности в Cache, по разработке веб-приложений, построению аналитических систем на СУБД Cache и многим другим темам. В выступлении управляющего директора по Центральной и Восточной Европе компании InterSystems Йорга Клинглера (Jörg Klingler) было особо отмечено, что в настоящее время потенциальные покупатели стали гораздо более взвешенно подходить к вопросу выбора СУБД для реализации сво
30.05.2003 2 июня в Москве откроется Cache'- симпозиум 2003

2-4 июня в гостинице Holiday Inn корпорация InterSystems, разработчик СУБД Cache', проводит симпозиум "Cache'- симпозиум 2003". Мероприят

Публикаций - 137, упоминаний - 192

InterSystems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Oracle Corporation 7074 17
9594 14
СП.АРМ 58 11
ПрограмБанк 98 7
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 7
БизнесИнформТехнологии 9 7
Ростелеком 10948 7
SAP SE 5601 7
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
БАРС Груп 579 5
ФОРС - Центр разработки 703 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Открытые технологии 732 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Agfa Gevaert 68 4
Летограф - Letograf 80 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
Escape-M - Эскейп-М 8 4
Dell EMC 5180 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Softline - Софтлайн 3743 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
АйТи 1519 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 3
Хост ГК 39 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 3
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 9 3
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 3
Broadcom - VMware 2610 3
Бион - Bion 9 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Связной ГК 1401 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 3
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Барс груп - БАРС Медицина 12 3
Альфа-Банк 1979 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
ЕКА Топливная компания 148 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Новая поликлиника 3 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Becar Asset Management 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Церих банк 9 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Геометрия НПО 165 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 15
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Федеральное казначейство России 1949 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 7
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 78
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 31
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 9
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
InterSystems Cache 144 74
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InterSystems HealthShare 28 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Microsoft Windows 16882 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
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Linux OS 11533 8
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 7
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 6
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
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МВД РФ - ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система - СТРАС ГИБДД МТО РВ - Специализированная территориально-распределенной автоматизированная система Госавтоинспекции материально-технического обеспечения реального времени 25 4
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
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Здравоохранение электронное - программа 36 3
SAP Sybase 292 3
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Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 3
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 3
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Apple iPad 4011 3
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 3
Кречетов Николай 25 25
Островский Владимир 25 24
Захаров Павел 60 12
Переверзев Михаил 19 11
Зингерман Борис 39 10
Лебедев Георгий 57 10
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Макаров Владимир 78 8
Гайдуков Алексей 23 8
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Засыпкин Дмитрий 6 6
Рудычева Наталья 95 6
Дегтерева Мария 28 6
Кадников Вячеслав 20 6
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Бессольцев Михаил 11 5
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Левашов Александр 92 4
Антонов Александр 77 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
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IBSi - IBS Intelligence 7 1
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
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РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Riga Technical University - Рижский Технический университет 3 1
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