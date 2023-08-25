IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX

Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера Нет торгов На Астанинской международной бирже (AIX) до сих пор нет сделок по распискам Ozon. Торги должны были стартовать 31 июля 2023 г. Препятствием стал поиск маркетмейкера. «В данный момент на бирже нет маркетмейкеров, с которыми мы мог

IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться AIX теперь разрабатывают в Индии Корпорация IBM полностью перенесла разработку своей операционной системы AIX из США в Индию, пишет The Register. По информации издания, соответствующее решение было принято в III квартале 2022 г. До этого число сотрудников североамериканского и индийского офисов ком

Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris ила о расширении продуктового портфеля Veeam решениями для поддержки таких операционных систем, как IBM AIX и Oracle Solaris. Теперь у корпоративных заказчиков появилась возможность отойти от

Microsoft откроет исходный код искусственного интеллекта Исходный код AIX Microsoft решила открыть исходный код платформы AIX (Project AIX), которой пользуются ее исследователи из подразделения Microsoft Research для тестирования искусственного инте

Vision Solutions представила новую версию решения Double-Take for AIX Компания Vision Solutions, поставщик решений и услуг для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выходе новой версии решения Double-Take for AIX 5.0. Основная версия обновленного решения расширяет возможности всей линейки продуктов Double-Take for AIX, включая решения Double-Take Availability, Double-Take RecoverNow и Double-

Новая версия семейства продуктов Double-Take для ОС AIX обеспечивает миграцию данных практически без простоев ns, поставщик программных решений и сервисов для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске версии 4.1 своего семейства продуктов Double-Take для AIX, предназначенного для серверов IBM Power System под управлением ОС AIX, которые используются в физической, виртуальной и облачной средах. Как говорится в заявлении Vision Solutions,

Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems sion Solutions, поставщик программных продуктов и сервисов для обеспечения доступности информации, представила новые версии программных продуктов MIMIX Availability и Double-Take для платформ IBM i и AIX соответственно. Обе программы теперь могут контролироваться через Vision Solutions Portal (VSP) — универсальный графический веб-интерфейс от компании Vision, который позволяет осуществлять

Новая AIX с Power6: первое открытое бета-тестирование Корпорация IBM объявила о первой открытой программе бета-тестирования AIX — созданной на базе открытых стандартов операционной системы IBM семейства Unix. Новая версия ОС AIX работает на Unix-серверах IBM System p на базе технологий Power и предоставит нов

IBM открыла центр поддержки разработчиков для AIX IBM открыла центр поддержки разработчиков приложений для своей Unix-подобной ОС AIX в Остине, штат Техас, США. Проект обошолся корпорации в $200 млн. "Центр поддержки AIX

Банковская система "БАНКИР/ПРО" портирована на ОС AIX 5L ению продуктов для автоматизации российских финансовых организаций, результатом которого явилось портирование универсальной банковской системы «БАНКИР/ПРО» на UNIX-серверы IBM с операционной системой AIX 5L. «БАНКИР/ПРО» является универсальной системой автоматизации деятельности коммерческого банка. Решение построено по классическим принципам производственной системы: ориентация на клиента;

IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX IBM объявила о выходе новой версии операционной системы AIX 5L V5.2. Этот программный продукт позволяет резко повысить эффективность использования системных ресурсов и сократить расходы благодаря, применению функций балансировки рабочей нагрузки и в

Andrews Consulting дала высокую оценку продуктам IBM UNIX Представленный в последние дни августа отчет высоко оценивает IBM AIX 5L по показателям масштабируемости, производительности, эффективности и называет AIX

IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе те. СУБД Oracle8 Standard Edition. UNIX-сервер IBM RS/6000 44P 7044 Model 170, Операционная Система AIX 4.3 Для средних банков (до 50 пользователей). Комплект Ва-Банк на платформе eServer pSeri

IBM анонсировала новые серверы с новой версией ОС AIX а. Программный пакет IBM Advantage может применяться для решения финансовых задач, управления проектами и контактами с заказчиками и задач страхования. Корпорация IBM также анонсирует новую версию ОС AIX 5L 5.1 - операционную систему класса UNIX для различных платформ, поддерживающую объявленные сегодня серверы, а также модели серверов IBM pSeries и IBM RS/6000. Помимо усовершенствованных ф