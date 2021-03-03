Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM AIX
Advanced Interactive eXecutive
Разновидность операционной системы UNIX
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 97, упоминаний - 148
IBM AIX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Черепенников Антон 52 1
|Скляр Алексей 49 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|McKay Peter - Маккей Питер 20 1
|Левашов Александр 88 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Френкель Лев 46 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Степанов Антон 56 1
|CNews Analytics 1990 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
|Gartner 2192 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762523, в очереди разбора - 666212.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762523, в очереди разбора - 666212.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru