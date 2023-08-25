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IBM AIX Advanced Interactive eXecutive Разновидность операционной системы UNIX

IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера

Нет торгов На Астанинской международной бирже (AIX) до сих пор нет сделок по распискам Ozon. Торги должны были стартовать 31 июля 2023 г. Препятствием стал поиск маркетмейкера. «В данный момент на бирже нет маркетмейкеров, с которыми мы мог
12.01.2023 IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться

AIX теперь разрабатывают в Индии Корпорация IBM полностью перенесла разработку своей операционной системы AIX из США в Индию, пишет The Register. По информации издания, соответствующее решение было принято в III квартале 2022 г. До этого число сотрудников североамериканского и индийского офисов ком
21.11.2017 Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris

ила о расширении продуктового портфеля Veeam решениями для поддержки таких операционных систем, как IBM AIX и Oracle Solaris.  Теперь у корпоративных заказчиков появилась возможность отойти от

14.03.2016 Microsoft откроет исходный код искусственного интеллекта

Исходный код AIX Microsoft решила открыть исходный код платформы AIX (Project AIX), которой пользуются ее исследователи из подразделения Microsoft Research для тестирования искусственного инте
31.03.2015 Vision Solutions представила новую версию решения Double-Take for AIX

Компания Vision Solutions, поставщик решений и услуг для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выходе новой версии решения Double-Take for AIX 5.0. Основная версия обновленного решения расширяет возможности всей линейки продуктов Double-Take for AIX, включая решения Double-Take Availability, Double-Take RecoverNow и Double-
27.03.2014 Новая версия семейства продуктов Double-Take для ОС AIX обеспечивает миграцию данных практически без простоев

ns, поставщик программных решений и сервисов для обеспечения высокой доступности, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске версии 4.1 своего семейства продуктов Double-Take для AIX, предназначенного для серверов IBM Power System под управлением ОС AIX, которые используются в физической, виртуальной и облачной средах. Как говорится в заявлении Vision Solutions,

27.03.2012 Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems

sion Solutions, поставщик программных продуктов и сервисов для обеспечения доступности информации, представила новые версии программных продуктов MIMIX Availability и Double-Take для платформ IBM i и AIX соответственно. Обе программы теперь могут контролироваться через Vision Solutions Portal (VSP) — универсальный графический веб-интерфейс от компании Vision, который позволяет осуществлять

16.07.2007 Новая AIX с Power6: первое открытое бета-тестирование

Корпорация IBM объявила о первой открытой программе бета-тестирования AIX — созданной на базе открытых стандартов операционной системы IBM семейства Unix. Новая версия ОС AIX работает на Unix-серверах IBM System p на базе технологий Power и предоставит нов
19.12.2005 IBM открыла центр поддержки разработчиков для AIX

IBM открыла центр поддержки разработчиков приложений для своей Unix-подобной ОС AIX в Остине, штат Техас, США. Проект обошолся корпорации в $200 млн. "Центр поддержки AIX
30.04.2003 Банковская система "БАНКИР/ПРО" портирована на ОС AIX 5L

ению продуктов для автоматизации российских финансовых организаций, результатом которого явилось портирование универсальной банковской системы «БАНКИР/ПРО» на UNIX-серверы IBM с операционной системой AIX 5L. «БАНКИР/ПРО» является универсальной системой автоматизации деятельности коммерческого банка. Решение построено по классическим принципам производственной системы: ориентация на клиента;
09.10.2002 IBM выпустила новую версию ОС AIX 5L V5.2, которая позволяет резко повысить эффективность использования серверов UNIX

IBM объявила о выходе новой версии операционной системы AIX 5L V5.2. Этот программный продукт позволяет резко повысить эффективность использования системных ресурсов и сократить расходы благодаря, применению функций балансировки рабочей нагрузки и в
03.09.2001 Andrews Consulting дала высокую оценку продуктам IBM UNIX

Представленный в последние дни августа отчет высоко оценивает IBM AIX 5L по показателям масштабируемости, производительности, эффективности и называет AIX

07.06.2001 IBM и ФОРС начали продвигать автоматизированную банковскую систему ''Ва-Банк'' на Unix-платформе

те. СУБД Oracle8 Standard Edition. UNIX-сервер IBM RS/6000 44P 7044 Model 170, Операционная Система AIX 4.3 Для средних банков (до 50 пользователей). Комплект Ва-Банк на платформе eServer pSeri
20.04.2001 IBM анонсировала новые серверы с новой версией ОС AIX

а. Программный пакет IBM Advantage может применяться для решения финансовых задач, управления проектами и контактами с заказчиками и задач страхования. Корпорация IBM также анонсирует новую версию ОС AIX 5L 5.1 - операционную систему класса UNIX для различных платформ, поддерживающую объявленные сегодня серверы, а также модели серверов IBM pSeries и IBM RS/6000. Помимо усовершенствованных ф
14.08.2000 IBM анонсировала операционную систему AIX 5L

Компания IBM представила AIX 5L, новую версию операционной системы AIX. Она поддерживает архитектуры Power от IBM и IA-64 от Intel. Имеется высокая степень сходства с Linux. AIX 5L является наиболее откры

Публикаций - 290, упоминаний - 315

IBM AIX и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 161
Microsoft Corporation 25775 50
Oracle Corporation 7074 47
Intel Corporation 12811 32
Red Hat 1378 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 23
HP Inc. 5883 23
HP - Hewlett-Packard 3662 22
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 22
SAP SE 5601 16
Dell EMC 5180 13
OpenText - Micro Focus - Novell 880 12
Broadcom - VMware 2610 11
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 7
Крок - Croc 1964 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
HPE SGI - Silicon Graphics 390 6
AT&T Inc 1726 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Google LLC 12690 6
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 6
Cisco Systems 5372 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 5
Oracle Siebel Systems 519 5
Apple Inc 13156 5
SAS Institute 1082 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Teradata - Терадата 225 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 4
TurboLinux - Pacific HiTech 98 4
IBM - Sequent Computer Systems 24 4
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Альфа-Банк 1979 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
NanduQ - Qiwi 1013 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Boeing 1031 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Транснефть 335 2
DuPont - Дюпон 101 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Hyundai Motor Company 436 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
UPS 216 1
Русагро Группа Компаний 379 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Лопухов Александр 10 2
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Фомичев Андрей 74 2
Рамендик Михаил 19 2
Турлов Артем 2 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Altman Anne - Олтмен Энн 4 2
Путин Владимир 3454 2
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Орловский Виктор 408 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Черепенников Антон 86 1
Рубанов Владимир 76 1
Скляр Алексей 54 1
Новодворский Алексей 114 1
Евраев Михаил 266 1
Земков Сергей 159 1
Чачава Александр 124 1
Харитонов Александр 69 1
Гузовский Денис 79 1
Лапшин Алексей 24 1
Ермолаев Артем 379 1
Салбиев Алан 31 1
Меджитов Тимур 85 1
Либин Сергей 24 1
Авербах Владимир 127 1
Горыня Кирилл 25 1
Чернов Антон 23 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Елисеев Владимир 20 1
Левашов Александр 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа 24964 12
Казахстан - Республика 6048 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
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Кипр - Республика 636 3
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
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Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
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