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IBM AIX
Advanced Interactive eXecutive
Разновидность операционной системы UNIX


03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 1
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 1
20.10.2020 Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
09.01.2020 Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux 1
23.12.2019 «Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С» 1
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 1
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
06.12.2017 DIS Group выполнит проект для профилирования и обезличивания систем Сбербанка 1
28.11.2017 РЖД купит серверы у «Аквариуса» на 3 миллиарда 1
21.11.2017 Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris 8
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
22.05.2017 Сотрудник IBM 4 года воровал исходный код в интересах Китая 1
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» 2
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1
27.02.2017 Портфель Merlion пополнился системами хранения данных Infortrend 1
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 4
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
30.09.2016 Всегда ли оправдан переход на стандартную ИТ-архитектуру? 6
06.09.2016 Apple не взяла своего бывшего инженера на работу продавцом-консультантом 1
19.08.2016 Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows 1
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день 1
14.03.2016 Microsoft откроет исходный код искусственного интеллекта 7
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
06.08.2015 Облачный сервис IBM поможет безопасно интегрировать компьютеры Mac в ИТ-инфраструктуру 1
05.08.2015 70% федеральных ГИС в России используют решения Microsoft и Oracle 1
31.03.2015 Vision Solutions представила новую версию решения Double-Take for AIX 6
23.01.2015 Решение Symantec для защиты серверов от хакеров оказалось «дырявым» 1
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 1
03.10.2014 Oracle представила флэш-систему хранения данных FS1 Series 1
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными 1
28.04.2014 IBM анонсировала новые серверы PowerSystems на базе Power8 1
27.03.2014 Новая версия семейства продуктов Double-Take для ОС AIX обеспечивает миграцию данных практически без простоев 12
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
17.09.2013 IBM вложит $1 млрд в Linux 1
08.08.2013 IBM представила новый сервер PowerLinux для поддержки аналитических инструментов и облачных решений 2

Публикаций - 97, упоминаний - 148

IBM AIX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 13
IBM 3544 12
iTeco - Ай-Теко 717 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Teradata 166 4
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 3
Инфосистемы Джет 675 3
SAP SE 3215 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Google LLC 7154 2
АйТи 752 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Cisco Systems 2040 2
Oracle Corporation 3350 2
Huawei 2730 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Tionix - Тионикс 48 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Riverbed Technology 103 1
ТС-центр 6 1
Логика Бизнеса 141 1
Brocade Communications Systems 141 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Nortel Networks 222 1
Булат НИЦ 8 1
VMware 1829 1
Универсальные технологии 4 1
Balluff - Баллуфф 2 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Транснефть 159 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ВТБ24 583 1
ТС-инжиниринг 6 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Китай - Министерство общественной безопасности КНР 3 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
OpenStack 347 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
ИТ-аудит 75 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
DDR - Double data rate 1069 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Flash 475 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Linux OS 4260 19
Microsoft Windows 10 6645 14
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 13
Microsoft SQL Server 795 10
Microsoft Windows 853 10
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 7
Java - Язык программирования 1177 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 5
Apple macOS 926 4
IBM Power Systems - Серия серверов 130 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
Microsoft Azure 1171 2
IBM Watson 105 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple macOS X 901 2
IBM Cognos BI 142 2
Teradata Data Warehouse Appliance 6 2
Google Android 10751 2
Oracle Siebel CRM 165 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
IBM Power9 21 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Yadro Vesnin - Сервер 14 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 1
Microsoft Excel 436 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 102 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP DBACOCKPIT - SAP Start DBA Cockpit 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Черепенников Антон 52 1
Скляр Алексей 49 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Левашов Александр 88 1
Ананьев Алексей 88 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Френкель Лев 46 1
Рудычева Наталья 81 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Япония 2788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Украина 3372 2
Европа 3759 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Калининград 669 1
Нидерланды 975 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Казахстан - Республика 2632 1
Польша - Республика 829 1
Ирландия - Республика 363 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
NYT - The New York Times 509 1
Интерфакс Казахстан 3 1
CNews Analytics 1990 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
Gartner 2192 1
TAdviser Report 6 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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