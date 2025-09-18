Разделы

Горыня Кирилл


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
29.04.2021 «Тинькофф» купил сервис «Кошелек» 2
25.11.2020 Клиентам Райффайзенбанка теперь доступен сервис «Кошелёк Pay» 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay» 1
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay» 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации 1
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay» 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone 1
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 1
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 1
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 1
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 1
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны 1
07.07.2015 Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету 1
23.12.2014 Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном 1
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass 1
06.11.2012 Synqera представила мультимедийный платежный терминал Simplate 2
01.07.2011 Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures 1
29.10.2008 На рынке микроплатежей большой передел 1
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент 1
16.11.2005 Российская "контент-начинка" уйдет в Азию и Америку 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Горыня Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 4
PayRing 3 3
Samsung Electronics 10495 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 61 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Apple Inc 12446 2
Philips 2069 2
HTC Corporation 1501 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 1
МегаФон 9624 1
Huawei 4117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13778 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
Google LLC 12094 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 1
Yota Devices - YD 101 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
ИММО - Информ-Мобил 53 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 786 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 1
Sony 6593 1
Цифра ГК 2517 1
Ланит интернешнл ЛТД 1 1
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 1
Мобикон - Infon - Инфон 29 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 1
Мобильные Инновации 11 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2618 6
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 32 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1311 4
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 4
LEGO 252 4
Nike 188 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Rosan Diamond 3 3
Mascotte 22 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 2
Альфа-Банк 1832 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 2
Спортмастер - Sportmaster 186 2
Kari - Кари - сеть магазинов 73 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
O’STIN - Остин 11 2
Adidas - Адидас 164 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 218 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 79 2
Visa International 1963 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
X5 Group - Перекрёсток 598 1
ВкусВилл - Избёнка 169 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
РФИ Банк 12 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 15 1
Русский стандарт Банк 462 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
United Colors of Benetton 38 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25210 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3069 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5504 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25270 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 922 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55440 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28646 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 6
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 813 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11967 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1267 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12733 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8031 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70938 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 866 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22444 3
Умные платформы 1818 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7850 3
Google Android устройства-девайсы 769 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7367 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16810 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 525 3
Транспорт общественный - Транспортная карта 219 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1206 3
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 40 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9154 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4390 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4603 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31378 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13249 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2247 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25569 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 2
Оцифровка - Digitization 4824 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5758 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1478 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1345 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 19
Google Play - Google Store - Android Market 3392 7
Google Android 14502 5
Apple iOS 8133 5
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 5
Apple Pay 500 4
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 3
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
Huawei AppGallery 310 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
МегаФон Банк 6 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Apple - App Store 2976 1
Samsung Pay 293 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Apple iTunes Store 1115 1
Nestle KitKat 165 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Apple Wallet 12 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 94 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 696 1
Мобильные Инновации - iDea Widgets 4 1
Тартышев Дмитрий 19 8
Петров Кирилл 35 3
Шубин Филипп 5 3
Шрамко Кирилл 25 2
Новиков Павел 104 1
Федосеев Михаил 13 1
Стрелова Ольга 36 1
Михайлова Екатерина 4 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Лазарев Сергей 9 1
Ли Лео 5 1
Пешков Александр 1 1
Богачев Игорь 180 1
Мартынов Владислав 113 1
Соколов Павел 15 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Лоуцкер Павел 3 1
Генс Филипп 43 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Филатов Александр 10 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Саяпина Елена 43 1
Тимощенко Дмитрий 16 1
Тулаев Сергей 2 1
Литвинов Артем 13 1
Крайнов Алексей 10 1
Румянцев Андрей 13 1
Столовицкий Вячеслав 1 1
Руденко Сергей 3 1
Шульга Сергей 2 1
Рабинович Ксения 1 1
Каплун Глеб 2 1
Замышляев Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153462 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 3
Европа 24522 3
Азия - Азиатский регион 5688 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Казахстан - Республика 5736 1
Индия - Bharat 5611 1
Америка Южная 865 1
Бразилия - Федеративная Республика 2427 1
Украина 7737 1
Америка Латинская 1864 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 282 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 1
Япония 13439 1
Великобритания - Виргинские Острова 240 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50384 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5385 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 645 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 547 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7206 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 245 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1597 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1276 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4859 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2816 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5197 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5302 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2136 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2883 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1134 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
