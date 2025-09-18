Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горыня Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Горыня Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Тартышев Дмитрий 19 8
|Петров Кирилл 35 3
|Шубин Филипп 5 3
|Шрамко Кирилл 25 2
|Новиков Павел 104 1
|Федосеев Михаил 13 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Михайлова Екатерина 4 1
|Бочеров Дмитрий 5 1
|Лазарев Сергей 9 1
|Ли Лео 5 1
|Пешков Александр 1 1
|Богачев Игорь 180 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Соколов Павел 15 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Лоуцкер Павел 3 1
|Генс Филипп 43 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
|Филатов Александр 10 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Саяпина Елена 43 1
|Тимощенко Дмитрий 16 1
|Тулаев Сергей 2 1
|Литвинов Артем 13 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Румянцев Андрей 13 1
|Столовицкий Вячеслав 1 1
|Руденко Сергей 3 1
|Шульга Сергей 2 1
|Рабинович Ксения 1 1
|Каплун Глеб 2 1
|Замышляев Георгий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.