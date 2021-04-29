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«Тинькофф» купил сервис «Кошелек»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

Группа «Тинькофф», онлайн-провайдер финансовых и лайфстайл услуг, объявила о приобретении контролирующей доли в ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелек». Сделка закрыта 29 апреля 2021 г. Коммерческие условия сделки не раскрываются.

«Кошелек» — это цифровой бумажник и единственное в России мобильное приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. На сегодня количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — 20 млн.

«Кошелек» помогает пользователям отказаться от «пластика» и полностью перейти на цифровые карты. Например, чтобы получить скидку на кассе, пользователю достаточно показать дисконтную карту с экрана смартфона, а чтобы оплатить покупку — приложить смартфон к платежному терминалу. Торговым сетям приложение открывает доступ к новой аудитории, позволяет сэкономить на выпуске карт лояльности и совершенствовать общение с покупателем. Среди партнеров «Кошелька» — 19 из 30 крупнейших программ лояльности в России.

Команда «Кошелька», включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании. При этом синергия компании с командой «Тинькофф» укрепит лидирующие позиции приложения в качестве провайдера для программ лояльности крупнейших ритейлеров. Текущая стратегия по развитию компании сохранится, платформа останется открытой и независимой для привлечения новых пользователей к услугам всех банков-участников сервиса «Кошелек Pay».

В рамках партнерства с «Тинькофф» в «Кошелек» будут интегрированы финансовые инструменты для пользователей — сервисы buy-now-pay-later «Долями», разные виды кешбэка, программы «Тинькофф таргет» и другие. Пользователи приложения получат выгодные предложения и бесшовный клиентский опыт в рамках единого мобильного приложения, а для ритейлеров новые интеграции откроют возможности для развития кобрендовых программ и стимулирования продаж.

Оливер Хьюз, исполнительный директор группы «Тинькофф», сказал: «Мы рады приветствовать приложение “Кошелек” в нашей семье “Тинькофф”. “Кошелек” — очень близкий нам по духу и ДНК проект, который гармонично вписывается в нашу стратегию предоставления лучшего на рынке сервиса для россиян. Наши команды будут тесно взаимодействовать в рамках взаимной синергии, “Тинькофф” поделится своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и экспертизой по внедрению самых современных ИТ-решений для динамичного развития “Кошелька”. У нас уже есть план по добавлению в “Кошелек” финансовых сервисов “Тинькофф”, которые ускорят развитие приложения и дадут клиентам выгодные предложения и кэшбэки. Первый совместный проект команды “Тинькофф” и “Кошелька” представят в рамках ПМЭФ 2021. Мы не сомневаемся, что наше партнерство даст взрывной синергический эффект как для наших компаний, так и для наших клиентов, ради которых мы работаем».

Кирилл Горыня, сооснователь компании «Бесконтакт», сказал: «Мы убеждены, что новое партнерство не только поможет “Кошельку” масштабировать свое присутствие на рынке, но и кратно вырастит его ценность для пользователей за счет объединения всех этапов покупки на кассе — от предъявления карты лояльности до оплаты — в один удобный, безопасный и максимально выгодный сценарий. Получение скидки, начисление и списание бонусов, оплата в рассрочку и кешбэк — это далеко не полный список сервисов, которые станут доступны всем пользователям “Кошелька” вне зависимости от модели и марки смартфона. Отдельно подчеркну, что “Кошелек” останется полностью открытой и независимой платформой, готовой для интеграции сервисов и решений наших бизнес-партнеров, в том числе банков и финансовых организаций».

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