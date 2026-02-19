Разделы

Румянцев Андрей


СОБЫТИЯ


19.02.2026 «Точка Банк» представил ИИ-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность 1
22.09.2021 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 1
08.09.2011 Белорусскую МТС продают с молотка 1
11.04.2011 Лукашенко продает контрольный пакет МТС 1
29.10.2008 На рынке микроплатежей большой передел 1
14.04.2006 Программисты из Саратова впереди планеты всей 1
13.04.2006 СГУ - чемпион мира по программированию 1
16.03.2006 В 7 российских городах прошла ИТ-олимпиада 1
15.12.2005 В России прошел чемпионат по программированию 1
08.09.2005 Лукашенко установил контроль над белорусской МТС 2
07.09.2005 Замминистра связи Белоруссии В.Карпович назначен гендиректором местного МТС 1
28.06.2005 В Белоруссии демпинговые цены на сотовую связь 1
11.05.2004 В СООО "Мобильные ТелеСистемы" произошла смена руководства 1
25.02.2003 МТС купит украинскую UMC и потратит $100 млн. на расширение сети 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Румянцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 8
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 6
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы 38 4
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 2
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 1
Мобильные Инновации 11 1
МТС - Телеком XXI 30 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4622 1
Deutsche Telekom 928 1
Укртелеком 242 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 3
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28972 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22036 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14941 1
Часы - Watch 998 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1829 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18867 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8999 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57640 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6004 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32034 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6562 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4058 1
Мобильные Инновации - iDea Widgets 4 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Карпович Владимир 10 4
Халявин Андрей 3 3
Попелышев Иван 3 3
Лукашенко Александр 102 3
Романов Иван 4 2
Леонов Глеб 2 2
Вальтман Виталий 3 2
Банкевич Сергей 2 2
Гозман Дмитрий 2 2
Назаров Денис 3 2
Алексеенков Роман 3 2
Герман Константин 7 2
Кулькин Игорь 2 2
Могозов Артур 2 2
Гоменюк Роман 2 2
Мирзаянов Михаил 4 2
Андрейченко Владислав 1 1
Андрейченко Владимир 1 1
Литвинов Артем 13 1
Ложкина Ирина 8 1
Мельников Геннадий 2 1
Кузнецов Георгий 4 1
Столовицкий Вячеслав 1 1
Левин Михаил 7 1
Тулаев Сергей 2 1
Руденко Сергей 3 1
Копелиович Сергей 2 1
Панкратьев Евгений 1 1
Карпович Владислав 1 1
Макарьев Эдуард 2 1
Калинин Анатолий 2 1
Таламбуца Алексей 1 1
Жевака Алексей 1 1
Гевака Алексей 1 1
Макаров Валентин 243 1
Евтушенков Владимир 212 1
Горыня Кирилл 25 1
Петров Кирилл 36 1
Христенко Олег 6 1
Кохановская Елена 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158684 11
Беларусь - Белоруссия 6087 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18833 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1254 3
Беларусь - Минск 677 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 2
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Грузия - Аджария - Батуми 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18387 1
Казахстан - Республика 5851 1
Европа 24689 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Россия - СФО - Новосибирск 4715 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Украина 7818 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 793 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 800 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 740 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 778 1
США - Техас 1015 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 745 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 292 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Армения - Ереван 213 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 325 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55150 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51410 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2711 3
Образование в России 2572 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7306 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4924 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17450 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8554 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2963 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1521 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1044 1
Металлы - Серебро - Silver 797 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3680 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7819 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11459 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 4
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 50 2
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
МГУ - Механико-математический факультет 31 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
