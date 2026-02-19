Получите все материалы CNews по ключевому слову
Румянцев Андрей
СОБЫТИЯ
|19.02.2026
|«Точка Банк» представил ИИ-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность 1
|22.09.2021
|Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 1
|08.09.2011
|Белорусскую МТС продают с молотка 1
|11.04.2011
|Лукашенко продает контрольный пакет МТС 1
|29.10.2008
|На рынке микроплатежей большой передел 1
|14.04.2006
|Программисты из Саратова впереди планеты всей 1
|13.04.2006
|СГУ - чемпион мира по программированию 1
|16.03.2006
|В 7 российских городах прошла ИТ-олимпиада 1
|15.12.2005
|В России прошел чемпионат по программированию 1
|08.09.2005
|Лукашенко установил контроль над белорусской МТС 2
|07.09.2005
|Замминистра связи Белоруссии В.Карпович назначен гендиректором местного МТС 1
|28.06.2005
|В Белоруссии демпинговые цены на сотовую связь 1
|11.05.2004
|В СООО "Мобильные ТелеСистемы" произошла смена руководства 1
|25.02.2003
|МТС купит украинскую UMC и потратит $100 млн. на расширение сети 1
