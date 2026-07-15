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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197873
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Герман Константин

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Исследование: к 2030 году расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
23.10.2023 «Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
15.09.2023 «Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках 1
14.04.2006 Программисты из Саратова впереди планеты всей 1
13.04.2006 СГУ - чемпион мира по программированию 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Герман Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 5
Ланит Интеграция 218 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 633 2
9535 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 2
Центр открытых разработок - OpenYard 92 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 143 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Intel Corporation 12789 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 1
Schneider Electric 611 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 440 1
Ланит - Норбит - Norbit 429 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Rimini Street 77 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 512 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 122 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 254 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
R-Vision - Р-Вижн 263 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 793 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Центр2М - Center2М 67 1
Газинформсервис - ГИС 489 1
АйТи Бастион - IT Bastion 152 1
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
МТС - Система Телеком 239 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
РЖД - Российские железные дороги 2088 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 622 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 2
Альфа-Капитал УК 150 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 2
Синара ГК - Sinara Group 122 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 2
Фора Банк 86 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
ГПБ - Газпромбанк 1265 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 1
Ингосстрах СПАО 474 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Русагро Группа Компаний 378 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
Абсолют Банк 247 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 62 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
OKS Group 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5618 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2321 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное казначейство России 1941 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64589 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25974 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22058 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18024 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34611 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7823 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35939 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13884 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25398 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8194 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24252 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1894 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 752 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13822 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 282 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1377 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1851 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1520 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 647 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12800 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 1
Оцифровка - Digitization 5162 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3185 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3110 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3795 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1899 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3296 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3653 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 155 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 161 1
Новые облачные технологии - МойОфис 953 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6218 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
JavaScript - JS - язык программирования 1422 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 219 1
1С:ERP Управление предприятием 829 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
НКТ - Р7-Офис 540 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 98 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 254 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 263 1
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 11 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 129 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 132 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 368 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 293 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 116 1
Аксенов Олег 62 3
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Батухтин Евгений 2 2
Кулькин Игорь 2 2
Могозов Артур 2 2
Гоменюк Роман 2 2
Натрусов Артем 313 2
Шадаев Максут 1209 2
Чаркин Евгений 317 2
Абакумов Евгений 226 2
Нестеров Алексей 175 2
Батай Илья 59 2
Мирзаянов Михаил 4 2
Ульянов Николай 176 2
Румянцев Андрей 14 2
Лежнев Федор 46 2
Романов Иван 4 2
Леонов Глеб 2 2
Панков Алексей 11 2
Вальтман Виталий 3 2
Халявин Андрей 3 2
Банкевич Сергей 2 2
Гозман Дмитрий 2 2
Назаров Денис 3 2
Гребеник Геннадий 68 2
Попелышев Иван 3 2
Алексеенков Роман 3 2
Наймарк Александр 7 1
Петров Артем 26 1
Оберемок Надежда 45 1
Чирков Александр 1 1
Аникин Дмитрий 68 1
Милованов Андрей 46 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Жевака Алексей 1 1
Гевака Алексей 1 1
Бурченко Евгений 33 1
Белан Иван 41 1
Касаткин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165206 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1301 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1536 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8517 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Ближний Восток 3143 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1510 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14788 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
США - Техас - Сан-Антонио 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57367 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53181 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6565 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6553 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 511 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6147 2
Металлы - Золото - Gold 1244 2
Цифровой кодекс 5 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 663 1
Образование в России 2771 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1569 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 528 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6684 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5723 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3117 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4583 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5086 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6132 1
Экономический эффект 1327 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6482 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2659 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 407 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2103 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 320 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6017 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33535 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6620 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3976 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3016 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 846 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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