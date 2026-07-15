Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Герман Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Герман Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
|Аксенов Олег 62 3
|Коресталев Андрей 15 2
|Рылеев Денис 16 2
|Батухтин Евгений 2 2
|Кулькин Игорь 2 2
|Могозов Артур 2 2
|Гоменюк Роман 2 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Абакумов Евгений 226 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Батай Илья 59 2
|Мирзаянов Михаил 4 2
|Ульянов Николай 176 2
|Румянцев Андрей 14 2
|Лежнев Федор 46 2
|Романов Иван 4 2
|Леонов Глеб 2 2
|Панков Алексей 11 2
|Вальтман Виталий 3 2
|Халявин Андрей 3 2
|Банкевич Сергей 2 2
|Гозман Дмитрий 2 2
|Назаров Денис 3 2
|Гребеник Геннадий 68 2
|Попелышев Иван 3 2
|Алексеенков Роман 3 2
|Наймарк Александр 7 1
|Петров Артем 26 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Чирков Александр 1 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Милованов Андрей 46 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Жевака Алексей 1 1
|Гевака Алексей 1 1
|Бурченко Евгений 33 1
|Белан Иван 41 1
|Касаткин Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.