«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках

«Ланит» выпустила продукт для хранения документов дня в банках. «LDM.документы дня» – специальный продукт, разработанный на основе платформы для управления цифровым контентом Lanit Document Management. Решение для учета и хранения документов банка реализовано в соответствии с указанием Банка России №2346-У.

Использование цифрового продукта «LDM.документы дня» позволяет финансовым организациям выполнять требования финансового регулятора, в том числе связанных с подбором кассовых, бухгалтерских документов за операционный день, а также проводить их сверку с данными бухгалтерского учета, формировать документы дня, осуществляя записи документов в электронном виде на отчуждаемые носители с обеспечением неизменности документа и идентификации его составителя.

Согласно указанию Банка России №2346-У, запись документов за каждый операционный день должна осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за этим операционным днем. Кроме того, необходимо обеспечить возможность предоставления документа на бумажном носителе с той формой и содержанием, которые были на момент его составления. Все эти требования уже предусмотрены решением «LDM.документы дня».

Продукт «LDM.документы дня» позволяет загружать около 100 млн документов в день и обеспечивает банку возможности для хранения более 100 млрд документов. Решение помогает банкам формировать, создавать сопроводительные документы, сверочные отчеты, акты об уничтожении.

Решение «Ланит» позволяет банковским организациям оптимизировать процесс подготовки бухгалтерских документов для проверяющих органов. Использование продукта способствует сокращению расходов на учет и хранение операционных документов, снижению нагрузки на сотрудников и повышению уровня безопасности документов.

Константин Герман, заместитель директора по внедрению платформы и решений Lanit Document Management, сказал: «Хранение документов дня банков в перспективе будет регулироваться теми же нормами, что и хранение других документов. Поэтому решения, построенные на платформах управления контентом, станут более оптимальными для дальнейшей автоматизации этой функции. Решения на базе платформы Lanit Document Management могут использоваться для автоматизации работы и с документами дня, и с клиентскими документами, договорным и кадровым документооборотом».