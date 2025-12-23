Разделы

Фора Банк

Фора Банк

 

"О “наболевшем” в технологиях" Константин Маркелов, Руководитель проектного отдела ФОРА БАНК, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.12.2025 Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора» 2
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 2
20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
31.10.2025 Решение резидента «Сколково» для «Фора-Банка» сократило время запуска тарифов на 95%   3
28.10.2025 «Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость 3
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
11.04.2025 «Фора-Банк» автоматизировал кредитование МСБ с резидентом «Сколково» FIS 3
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 2
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 3
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
31.01.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
03.12.2024 Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 5
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 2
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 2
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 3
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 2
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1

Публикаций - 75, упоминаний - 105

Фора Банк и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 82 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 29
9030 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 529 17
Ланит Интеграция 213 17
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 131 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 387 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 13
Такском - Taxcom 245 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Schneider Electric 591 13
Ситилабс 44 13
Центр2М - Center2М 67 13
Rimini Street 77 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 13
Газинформсервис - ГИС 415 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 10
Diasoft - Диасофт 1033 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 8
Hoff Tech - Хофф Тех 45 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 6
Comindware - Колловэар 180 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 5
Ланит - Норбит - Norbit 407 5
Терн ГК - Tern Group 78 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 680 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 4
Naumen - Наумен 687 4
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
ХИ-квадрат 10 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 91 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 3
Ucom - Юком 21 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 33
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 24
РЖД - Российские железные дороги 2007 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 19
ГПБ - Газпромбанк 1182 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 570 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 17
Ингосстрах СПАО 453 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 538 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 15
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 15
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 14
Абсолют Банк 241 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 14
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 13
OKS Group 51 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 866 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 12
36,6 - аптечная сеть 92 12
Синара ГК - Sinara Group 116 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Синара Банк - ДелоБанк 67 12
Альфа-Капитал УК 139 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Федеральное казначейство России 1879 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 4
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 2
Правительство Челябинской области 74 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
ФРИИ Акселератор 55 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7422 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1615 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 14
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 12
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1278 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4461 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 10
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 9
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 631 9
1С:ERP Управление предприятием 719 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 949 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
НКТ - Р7-Офис 480 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 415 10
Новые облачные технологии - МойОфис 900 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 5
Linux OS 10937 5
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 4
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 4
Передовые технологии - RuDesktop 32 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Apple iOS 8267 3
Oracle Java - язык программирования 3336 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 419 2
Терн ГК - ТернЮниверс 7 2
Google Android 14727 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 667 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 2
Microsoft Teams - MS Teams 620 2
SAP Ariba 301 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
JavaScript - JS - язык программирования 1334 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 212 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 2
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 2
Microsoft Windows 16357 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 808 2
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
Пушкинская карта 20 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 12 1
Гребеник Геннадий 51 34
Тульчинский Станислав 85 26
Ульянов Николай 162 19
Меденцев Константин 100 18
Сотин Денис 216 16
Карпов Иван 79 16
Натрусов Артем 312 16
Шадаев Максут 1151 16
Мураховский Эдуард 38 15
Позднякова Ксения 25 15
Петров Артем 26 15
Пшиченко Дмитрий 46 15
Леонов Алексей 96 15
Карпунин Алексей 50 15
Аксенов Олег 61 14
Рылеев Денис 16 14
Демидов Сергей 128 14
Нестеров Алексей 172 14
Абакумов Евгений 224 14
Чаркин Евгений 314 14
Павлов Александр 116 14
Чебунина Ольга 27 14
Макевнин Борис 44 13
Бутенко Павел 17 13
Коресталев Андрей 15 13
Бурченко Евгений 32 13
Прохоров Юрий 64 13
Бурилов Андрей 117 13
Дьяченко Валерий 96 13
Козак Николай 186 13
Прохорова Алла 65 13
Портной Михаил 42 13
Слышкин Василий 129 13
Семенихин Игорь 56 13
Халматов Максим 64 13
Юсупов Шамиль 41 13
Мискевич Евгений 50 13
Москальков Дмитрий 43 13
Сороченков Алексей 42 13
Трофимова Людмила 50 13
Россия - РФ - Российская федерация 157320 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 24
Европа Восточная 3122 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 3
Армения - Республика 2373 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 3
Украина 7799 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 3
Евразия - Евразийский континент 627 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 2
Франция - Французская Республика 7982 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 2
Индия - Bharat 5710 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Воротынск 8 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 788 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 1
Беларусь - Белоруссия 6040 1
Грузия 1285 1
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 1
Япония 13555 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Ближний Восток 3036 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 486 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 433 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 5
Импортозамещение - параллельный импорт 568 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 4
Экономический эффект 1219 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2961 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 3
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 7
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Sputnik Армения 1 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Известия ИД 710 1
Bloomberg 1420 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 2
Gartner - Гартнер 3613 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 24
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 17
CNews AWARDS - награда 556 14
CNews Баттл 72 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
1С:Проект года 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
