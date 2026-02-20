АУСН под ключ: уникальная разработка BSS — лидер по количеству внедрений среди банков

Компания BSS, разработчик цифровых решений для финансового сектора, подтвердила статус ключевого вендора с собственным промышленным решением по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), полностью прошедшим аккредитацию Федеральной налоговой службы (ФНС). Все банки, внедрившие решение BSS, успешно включены в реестр уполномоченных кредитных организаций ФНС. Об этом CNews сообщили представители BSS.

На сегодняшний день решение АУСН от BSS функционирует в шести банках: «Ак Барс Банк», «СДМ-Банк», СНГБ, Банк «Центр-инвест», «Абсолют Банк» и «Фора-Банк». Также внедрение завершается в банке «Русский стандарт» и «Северном народном банке». Еще пять финансовых организаций находятся на стадии подготовки к запуску.

Особую эффективность демонстрируют сроки реализации. Так, в «Абсолют Банке» модуль АУСН был развернут и прошел аккредитацию ФНС всего за три недели — это в среднем в пять раз быстрее, чем у банков, использующих другие вендорские решения (типичный срок — три месяца и более). При этом средний цикл внедрения с нуля до включения в реестр ФНС при работе с BSS составляет около двух месяцев при затратах в три–пять раз ниже собственной разработки.

Решение АУСН от BSS, построенное на платформе Digital2Go, представляет собой промышленный продукт собственной разработки, не имеющий аналогов на российском рынке. В отличие от саморазработки «с нуля» (сроки — от года, бюджет — десятки миллионов рублей) и других вендорских решений, клиенты BSS получают готовый к эксплуатации, надежный и испытанный модуль с тремя ключевыми компонентами: клиентским интерфейсом в ДБО, интеграционным адаптером для обмена данными с ФНС и аналитической системой для разметки операций и расчета НДФЛ.

«Наше решение — это не прототип и не пилотный проект. Это промышленный продукт, который уже работает в реальных условиях многих банков. Каждый из них прошел испытания ФНС и получил статус уполномоченной организации. Такой результат подтверждает не только техническую зрелость решения, но и глубокую экспертизу команды в работе с требованиями налоговой службы и запросами банков», — сказал Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

В последние месяцы интерес банков к решению АУСН вырос кратно в связи с налоговой реформой. Для финансовых организаций это открывает возможности по удержанию клиентов МСБ и привлечению новых — переход на АУСН возможен только при обслуживании в аккредитованном банке.

«С 2025 г. АУСН перестал быть региональной инициативой и стал общенациональным инструментом поддержки малого бизнеса. Банки, не имеющие аккредитованного решения, теряют конкурентные позиции в сегменте, который составляет до 40% их клиентской базы. Наш продукт позволяет даже региональным игрокам соответствовать требованиям ФНС в разумные сроки и бюджет», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов BSS.