Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190804
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

BSS Digital2Go

BSS Digital2Go

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.02.2026 АУСН под ключ: уникальная разработка BSS — лидер по количеству внедрений среди банков 1
18.09.2025 Новые модули платформы ДБО от BSS усилили защиту от кибермошенничества 1
Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году 1
31.10.2024 SafeTech: банки постепенно отказываются от SMS 1
13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ 1
29.08.2024 BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go 1
27.08.2024 BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ 1
20.08.2024 Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России 1
26.04.2024 Использование режима «АвтоУСН» даст новый импульс развитию ювелирной отрасли 1
19.03.2024 Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц 1
18.12.2023 BSS улучшила свои позиции в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора» 1
27.11.2023 «СДМ-банк» защитил транзакции корпоративных клиентов с помощью PayControl 1
08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» 1
09.06.2022 Компания BSS запустила сайт на узбекском языке 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 1
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS 1
14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса 1
07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

BSS Digital2Go и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 703 18
SafeTech - СэйфТек 111 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
iDA Mobile 8 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 380 1
Парадигма 161 1
Интегрум 12 1
Ростелеком 10433 1
SAP SE 5467 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2613 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
БАРС Груп 563 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 3
Ак Барс Банк 276 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 2
СДМ-Банк 67 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
НСПК - Национальная система платежных карт 908 1
ПСБ - Промсвязьбанк 914 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 177 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 536 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13067 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5074 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4473 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57679 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32136 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34102 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9000 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5906 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 673 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74009 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 970 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5858 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26171 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3355 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12390 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12321 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5957 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1003 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5685 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18877 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6007 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5709 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5200 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1021 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1145 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13110 3
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 346 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4159 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23330 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1383 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1223 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 202 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 920 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6035 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25594 2
Кибербезопасность - Криптографическая система с открытым ключом - асимметричное шифрование - асимметричный шифр - асимметричная криптография 13 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9409 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4979 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2687 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12437 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 3
BSS Digital2Go - АвтоУСН - автоматизированная упрощенная система налогообложения 5 3
SafeTech - PayControl 45 3
Oracle Java - язык программирования 3355 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5219 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 106 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
BSS Digital2Business Mobile 1 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
Axiom JDK СЗИ 142 1
MultiQR - технология единого QR-кода 15 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1422 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 1
Oracle Java Development Kit - JDK 201 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 1
КриптоПро CSP СКЗИ 250 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 1
Патешман Виталий 42 4
Верестникова Дарья 37 2
Ермолаева Анна 7 2
Абдуллин Ильдар 3 2
Савинова Юлия 6 2
Калемберг Денис 31 2
Шилов Станислав 10 2
Шелудченко Павел 4 2
Хвостова Ольга 2 2
Кравченко Георгий 13 2
Кузнецов Александр 153 1
Мальцев Владимир 2 1
Мамедов Вусал 2 1
Жилов Василий 12 1
Андрюшкин Вячеслав 4 1
Патракова Анжела 10 1
Шенберг Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158702 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46167 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3267 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3430 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Узбекистан - Республика 1897 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 522 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 339 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1313 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8240 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1038 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51426 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11799 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6705 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6383 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10512 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8558 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26073 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6270 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6349 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55161 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1071 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 313 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 133 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9719 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 637 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20456 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6794 1
Экономический эффект 1217 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1812 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 306 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1076 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11459 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10547 1
Английский язык 6897 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8396 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17458 1
Энергетика - Energy - Energetically 5538 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Аудит - аудиторский услуги 3125 1
Металлы - Серебро - Silver 797 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6299 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420526, в очереди разбора - 726112.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще