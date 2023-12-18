BSS улучшила свои позиции в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора»

Портал CNews опубликовал обзор «Цифровизация финансового сектора 2023», подготовленный CNews Analytics, в рамках которого представил рейтинг «Крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора 2022». Компания BSS вошла в топ-15 рейтинга по версии CNews. По сравнению с предыдущим периодом компания улучшила свое положение на два пункта.

Компания BSS – российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go, в том числе использующую микросервисы, омниканальную диалоговую платформу Digital2Speech и комплексную систему информационной безопасности.

BSS предлагает не просто технологию, а единое решение, которое включает полный стек инновационных технологий, способствует цифровой трансформации обслуживания и продаж, позволяет выстраивать бесшовный клиентский опыт в различных каналах. Все элементы единого решения BSS совместимы между собой, а также легко интегрируются с программным и аппаратным обеспечением заказчиков и партнеров.

BSS входит в перечень системообразующих ИТ-компаний России. Программные продукты BSS включены в реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте. 10 из 13 системно значимых банков России, а это крупнейшие банки РФ, решают свои бизнес-задачи с помощью разработок BSS.

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Многолетний опыт работы с 50% российских банков позволил BSS стать сильным экспертом с серьезными компетенциями в области разработки и внедрения высокотехнологических систем. Это дает возможность компании лидировать на рынке и всегда предлагать решения, обращенные в будущее, во многом опережающие конкурентов.

«Уже почти 30 лет инновационные и технологичные решения BSS способствуют укреплению имиджа и репутации партнеров и заказчиков в России и странах СНГ. Наша миссия – всегда быть на переднем крае технологий, чтобы давать нашим клиентам лучшие решения их бизнес-задач, позволять им двигаться на шаг впереди конкурентов и выводить их бизнес на новый уровень развития», – сказал генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.