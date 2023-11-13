Прошедший 2022 г. оказался годом структурных изменений на рынке ИТ в финсекторе — банки были вынуждены заморозить часть текущих проектов по цифровизации и вместо этого сосредоточиться на новых задачах, связанных с уходом иностранных вендоров и импортозамещением. Многие участники рынка зафиксировали падение доходов от цифровизации в банках, в особенности это коснулось тех, кто специализировался на внедрении решений иностранных вендоров. С другой стороны, ряд отечественных разработчиков ПО, наоборот, продемонстрировал рекордные результаты на волне импортозамещения. В 2023 г. рынок стабилизировался, но внедрение отечественного софта остается среди приоритетов заказчиков. Другими трендами в цифровизации финсектора являются внедрение ИИ, обеспечение ИБ и соблюдение требований регулятора.

Подготовлено Партнер