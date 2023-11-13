Цифровизация финансового сектора 2023
Прошедший 2022 г. оказался годом структурных изменений на рынке ИТ в финсекторе — банки были вынуждены заморозить часть текущих проектов по цифровизации и вместо этого сосредоточиться на новых задачах, связанных с уходом иностранных вендоров и импортозамещением. Многие участники рынка зафиксировали падение доходов от цифровизации в банках, в особенности это коснулось тех, кто специализировался на внедрении решений иностранных вендоров. С другой стороны, ряд отечественных разработчиков ПО, наоборот, продемонстрировал рекордные результаты на волне импортозамещения. В 2023 г. рынок стабилизировался, но внедрение отечественного софта остается среди приоритетов заказчиков. Другими трендами в цифровизации финсектора являются внедрение ИИ, обеспечение ИБ и соблюдение требований регулятора.
14.11.2023
ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний
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Приоритетные направления цифровизации финсектора — корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации. Интерес к строительству собственных дата-центров, наоборот, постепенно снижается, вместо этого заказчики предпочитают приобретать услуги IaaS. Россия здесь выбивается из общемирового тренда — отечественные банки не спешат доверять публичным провайдерам. Главным драйвером дальнейшей цифровизации финсектора будет искусственный интеллект, российские банки уже потратили на ИИ сотни миллиардов рублей. CNews рассказывает о ключевых трендах на российском и глобальном рынках ИТ в финсекторе в 2022 — 2023 гг.
Приоритетные направления цифровизации финсектора — корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации. Интерес к строительству собственных дата-центров, наоборот, постепенно снижается, вместо этого заказчики предпочитают приобретать услуги IaaS. Россия здесь выбивается из общемирового тренда — отечественные банки не спешат доверять публичным провайдерам. Главным драйвером дальнейшей цифровизации финсектора будет искусственный интеллект, российские банки уже потратили на ИИ сотни миллиардов рублей. CNews рассказывает о ключевых трендах на российском и глобальном рынках ИТ в финсекторе в 2022 — 2023 гг.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора
|№ 2022
|Название компании
|Выручка в финсекторе в 2022 г., тыс. ₽ c НДС
|Выручка в финсекторе в 2021 г., тыс. ₽ c НДС
|Рост выручки, 2022/2021, в %
|1
|Иннотех
|74 375 764
|22 745 316
|227,0%
|2
|Softline
|16 423 506
|35 143 091
|-53,3%
|3
|ЦФТ
|15 736 589
|12 997 982
|21,1%
|4
|Инфосистемы Джет
|15 147 662
|17 295 650
|-12,4%
|5
|Rubytech
|14 100 911
|12 560 000
|12,3%
Источник: CNews Analytics, 2023
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