Кулагин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация финансового сектора 1
30.11.2023 Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros 1
25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
25.09.2023 Directum и «Инфосистемы джет» объявили о партнерстве 1
23.06.2022 «Инфосистемы джет» заместит популярные продукты SAS системами собственной разработки на базе платформы Jet Galatea 1
14.02.2022 «Инфосистемы джет» выпустила новую версию аналитической системы Jet BI 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica 1
08.07.2020 «Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI 1
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» 1
18.09.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему аналитической отчетности для «Альфа-Банка» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Кулагин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 14
Neoflex - Неофлекс 242 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Cloudera 59 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Крок - Croc 1791 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Microsoft Corporation 25046 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Oracle Corporation 6803 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Salesforce 442 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Salesforce - Informatica 128 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Иннодата - Innodata 22 1
Tibco Software 84 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Масштабные решения 18 1
ThoughtSpot 7 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Alibaba Group 443 1
SAS Institute 1014 1
Directum - Директум 1153 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 157 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 2
Альфа-Банк 1825 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1924 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 191 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
DevOps - Development и Operations 999 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 1
BI - Social BI - Social Business Intelligence - продукты и услуги для создания, публикации и совместного использования настраиваемых бизнес-аналитических отчетов 4 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 67 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
SAS ModelOps 13 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 234 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 48 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 34 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 32 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
Нугманов Андрей 8 2
Окопный Иван 6 2
Кузнецов Сергей 161 1
Мартынов Антон 22 1
Кудж Станислав 27 1
Лихницкий Павел 58 1
Красавин Илья 12 1
Тараторин Александр 58 1
Петросян Вадим 17 1
Шилов Максим 22 1
Бурдина Елизавета 10 1
Кот Олег 25 1
Карпов Анатолий 26 1
Либкинд Александр 3 1
Лебедева Ольга 20 1
Лебедев Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Visionary - Визионер - Визионерство 122 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
Gartner - Гартнер 3592 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
Markets&Markets Research 113 1
Allied Market Research 21 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
