«Инфосистемы джет» заместит популярные продукты SAS системами собственной разработки на базе платформы Jet Galatea

«Инфосистемы джет» предложила рынку замену модулей SAS продуктами собственной разработки. Платформа Jet Galatea включена в единый реестр российского ПО в 2020 г. и успешно внедряется в крупных российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Весной 2022 г. SAS объявила об уходе из России и расторжении договоров с клиентами. Теперь многие крупные российские компании ищут замену ее продуктам. Самые популярные из них — это системы планирования маркетинговых акций и взаимодействия с клиентами SAS MA (Marketing Automation), поддержки принятия решений и анализа данных SAS RTDM (Real-Time Decision Manager), и обработки событий в режиме реального времени SAS ESP (Event Stream Processing). Весь функционал этих продуктов уже реализован на платформе Jet Galatea, разработанной в «Инфосистемы джет».

Преимущества платформы: гибкая архитектура, позволяющая быстро переносить на платформу данные и ML-модели и использовать их в работе; универсальность — аналитики, сотрудники маркетинга и другие пользователи работают с едиными объектами и интерфейсами; удобные инструменты поддержки принятия решений; возможность быстрого внедрения прототипов и работы с различными типами моделей машинного обучения; централизованное управление всеми потоками данных и правами доступа; централизованное хранилище моделей и правил.

SAS RTDM (Real-Time Decision Manager) предлагается заменить системой принятия решений и автоматизации взаимоотношений с клиентами, реализованной на платформе Jet Galatea. Она анализирует данные и вырабатывает рекомендации для принятия решений и взаимодействию с клиентами. При этом пользователи сами могут настраивать разветвленные бизнес-правила и выстраивать взаимодействие в процессах.

SAS MA (Marketing Automation) может заменить система для работы с маркетинговыми акциями, разработанная также на платформе Jet Galatea. С ее помощью маркетологи могут определять целевые сегменты, расставлять приоритеты, выбирать каналы связи, тестировать и проводить кампании, анализировать результаты.

SAS ESP (Event Stream Processing) успешно замещается системой потоковой аналитики, которая анализирует структурированные и неструктурированные данные, поступающие в режиме реального времени. Платформа Jet Galatea изначально разрабатывалась как система обработки событий в режиме реального времени, поэтому функционал потоковой аналитики был тщательно проработан.

«Решения, разработанные на нашей платформе Jet Galatea, ничем не уступают модулям SAS и даже превосходят их в плане удобства интерфейса и функциональности. При этом мы готовы кастомизировать наши системы в соответствии со спецификой бизнеса и обеспечить дополнительную функциональность по запросу заказчика», — отметил Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными ИТ-компании «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), входит в топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.