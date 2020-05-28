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«Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata

Бизнес Интеграция Big Data

«Инфосистемы джет» объявила о партнерстве с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество поможет усилить предложение интегратора в части внедрения комплексных информационных систем для предприятий промышленного сектора.

На основе технологического стека решений вендора для работы с большими данными «Инфосистемы джет» уже создает для своих заказчиков платформы хранения и обработки данных. Еще одно направление деятельности, в котором интегратор планирует использовать продукты Arenadata, — осуществление миграции с традиционных СУБД предприятий на современные системы работы с данными.

«Партнерство с Arenadata — это логичное продолжение сотрудничества, которое мы начали еще в прошлом году, совместно реализовав проект по созданию хранилища данных (Data Lake) для нашего заказчика из промышленности», — сказал Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными компании «Инфосистемы джет».

Важными свойством ПО Arenadata, как отмечают в компании «Инфосистемы джет», являются гибкая интеграция с имеющимися системами предприятий, горизонтальная масштабируемость и отказоустойчивость продуктов, а также качественная круглосуточная техническая поддержка. Программные продукты вендора интегрированы в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP) — технологическую основу современного цифрового предприятия. Платформа работает с нагрузками от OLTP до OLAP, поддерживает доступ к данным как на языке SQL, а также работает с библиотеками на Python.

«Мы гордимся партнерством с компаниями, способствующими внедрению инноваций и создающими новые возможности для заказчиков на базе технологий Arenadata, такими как «Инфосистемы джет». Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

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