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Индексная книга (каталог) CNews*
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СУБД OLTP Online Transaction Processing Транзакционная система Обработка транзакций в реальном времени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.06.2026 Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю 1
26.05.2026 Российская электронная компонентная база: что тормозит рынок, и как сделать рывок 1
19.05.2026 Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок 1
13.05.2026 Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда 1
29.04.2026 Платформа Optimacros подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
Александр Бурцев, Скала^р: Запросы заказчиков — ценнейший вклад в развитие продуктовой линейки ПАК Скала^р 1
15.04.2026 Релиз Postgres Pro Shardman 18.3.2: катастрофоустойчивость DRS и высокопроизводительная маршрутизация на стороне клиента 2
15.04.2026 Postgres Professional объявляет итоги 2025 года 1
23.03.2026 Отечественный технологический стек — возможности, превосходящие Oracle! 2
26.02.2026 Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18 1
20.02.2026 Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать? 1
18.02.2026 Инфраструктурная точка опоры: как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов 1
09.02.2026 MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform 1
22.01.2026 Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее 1
15.01.2026 Миллион IOPS без кэша: СХД Atlas.SM доказала на практике эффективность новой конфигурации на 24 накопителях SSD 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
11.11.2025 Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro 2
08.10.2025 «Сравни» и Arenadata объявили о совместных проектах в сфере управления данными 1
Технологии СУБД 2025 1
Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором 1
Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений 1
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы 1
26.08.2025 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с СУБД Arenadata Prosperity 1
06.08.2025 У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать? 2
15.07.2025 Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города 1
08.07.2025 Любовь Родионова -

Любовь Родионова, Arenadata: Мониторинг СУБД снижает производительность на 10% — мы это исправили

 2
08.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Конвергентные СУБД 2025» 1
15.05.2025 ITPOD сравнил TLC или QLC накопители и выявил лучший вариант 1
14.05.2025 Дата-платформа Arenadata One включена в реестр отечественного ПО 1
13.05.2025 Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД 1
28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 1
14.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

 1
01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 1
11.03.2025 Digital Q.ERP от «Диасофт» успешно работает при нагрузке 150 000 пользователей и 2 000 операций в секунду 1
04.03.2025 Верховный суд России заказал техобслуживание устаревших ПАК Oracle 1
19.02.2025 Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro 1
05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 1
23.01.2025 Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия 1

Публикаций - 272, упоминаний - 302

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7043 96
Microsoft Corporation 25657 46
SAP SE 5564 32
9444 27
IBM - International Business Machines Corp 9666 26
Intel Corporation 12752 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 16
HP Inc. 5866 14
SAS Institute 1078 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 13
Hitachi - Хитачи 1498 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 398 12
Dell EMC 5162 10
Google LLC 12573 9
Broadcom - VMware 2587 9
Fujitsu 2097 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 303 8
Yandex - Яндекс 9048 8
Huawei 4486 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1059 8
ФОРС - Центр разработки 699 8
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 7
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 118 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 6
Teradata - Терадата 224 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 5
Oracle Siebel Systems 519 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 5
Amazon Inc - Amazon.com 3239 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 5
Apple Inc 13036 5
Microsoft Corporation - GitHub 1043 5
Крок - Croc 1948 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1119 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 4
Монолит-Инфо 137 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Proxima 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 7
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 4
Carlsberg Group 26 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 3
РЖД - Российские железные дороги 2064 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
ГПБ - Газпромбанк 1254 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 3
Русский стандарт Банк 501 3
ВТБ - ВТБ24 672 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 2
СтарБанк - StarBank 17 2
ИпоТек Банк 5 2
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 2
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 2
Газпром ПАО 1464 2
НСПК - Национальная система платежных карт 935 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Microsoft - LinkedIn 693 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Альфа-Банк 1958 2
Visa International 1987 2
ПСБ - Промсвязьбанк 951 2
Газпром нефть 701 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 203 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 1
Bayer AG - Байер 85 1
Capital One 20 1
Верный - торговая сеть 323 1
Castorama - Касторама 32 1
БЕРГ - BERG 20 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 8
Федеральное казначейство России 1934 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 569 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 152
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 144
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 144
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 107
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10180 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 62
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 564 60
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 52
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 42
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 39
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 39
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 31
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2551 31
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 30
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 26
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3731 23
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 21
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 19
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 46
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 33
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 33
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 31
Microsoft Windows 16754 19
Linux OS 11371 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 997 16
Apache Hadoop 468 16
Intel x86 - архитектура процессора 2133 15
Oracle Java - язык программирования 3439 15
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1435 15
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 13
Microsoft Office 4111 12
Apple iPhone 6 4861 12
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 11
Microsoft Azure 1511 11
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 10
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 130 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1382 10
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 170 9
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 172 8
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 8
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 392 8
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2524 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 7
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 7
IBM DB2 394 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 7
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 185 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 7
Oracle Engineered Systems 48 6
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Родионова Любовь 13 6
Яценко Вадим 100 5
Фомичев Андрей 74 4
Тамбовский Андрей 19 4
Панченко Иван 191 4
Эпштейн Герман 32 4
Zavery Amit - Завери Амит 10 3
Курочка Алексей 14 3
Кожевников Дмитрий 18 3
Семеновская Елена 41 3
Заржецкий Александр 37 2
Виноградов Александр 64 2
Кирьянова Александра 166 2
Висящев Андрей 64 2
Бакланов Михаил 10 2
Мартынов Антон 23 2
Золотарев Сергей 14 2
Сафронов Андрей 7 2
Орловская Мария 13 2
Коваленя Алексей 13 2
Мякишева Марина 84 2
Толкачева Екатерина 43 2
Шкинев Олег 5 2
Кухарев Сергей 8 2
Рывкин Алексей 5 2
Максимов Виталий 4 2
Табаков Вадим 6 2
Miranda Steve - Миранда Стив 6 2
Черемушкин Александр 4 2
Мерещенко Сергей 8 2
Морарь Максим 25 2
Яцевич Евгений 7 2
Борняков Илья 52 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Березин Максим 141 2
Богачев Игорь 183 2
Марченко Дмитрий 28 2
Никитин Сергей 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 16
Европа 24878 15
Казахстан - Республика 5983 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 7
Украина 7899 6
Германия - Федеративная Республика 13124 5
Беларусь - Белоруссия 6232 4
Европа Восточная 3136 4
Япония 13739 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Африка - Африканский регион 3624 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 91 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 2
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Азия - Азиатский регион 5875 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 2
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Ближний Восток 3129 2
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