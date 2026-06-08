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СУБД OLTP Online Transaction Processing Транзакционная система Обработка транзакций в реальном времени
СОБЫТИЯ
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СУБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 176 3
|Wikipedia - Википедия 638 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 3
|The Economist 48 2
|Forbes - Форбс 974 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 2
|Variety 24 1
|CNews TV 747 1
|Reg Hardware 91 1
|Silicon 493 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|FT - Financial Times 1283 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|ZDnet 663 1
|Ведомости 1422 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 1
|The Information 79 1
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