«Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными

ИТ-компания «Инфосистемы джет» формирует новое направление услуг – построение систем управления данными (Data Governance). В связи с этим интегратор заключил партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области решений Data Governance – «Юнидата».

Data Governance – это подход, позволяющий систематизировать данные таким образом, чтобы они стали прозрачными и доступными. Это значительно повышает степень доверия к ним и уровень их полезности для решения задач предприятия. Подход включает в себя централизованное управление описанием данных организации, учет их жизненного цикла, а также контроль их достоверности и понимания в разрезе бизнес-процессов организации. Data Governance – один из ключевых компонентов формирования цифрового двойника предприятия.

В качестве основы для реализации проектов по этому направлению было выбрано решение компании «Юнидата». Это многофункциональная платформа российского производства для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих централизованный сбор данных, стандартизацию сведений, учет текущей и исторической информации, качество данных и ведение статистики.

«Думая о будущем, многие наши заказчики планируют внедрять решения категории Data Governance, которые позволяют вывести процесс работы с данными предприятия на принципиально новый уровень. — сказал Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными “Инфосистемы джет”, — Готовясь к этим проектам, мы включили в наш продуктовый портфель инновационную платформу российского производства для управления данными “Юнидата”, с помощью которой планируем реализовывать масштабные решения, соответствующие вызову времени».

Главные преимущества платформы – быстрое внедрение, высокая производительность, гибкость архитектуры, учет специфики бизнес-процессов заказчика, а также соответствие политике импортозамещения. Она позволяет соединить и отследить все действия пользователей, связанные с данными, через все уровни предприятий любого масштаба: от годовых отчетов руководства компании до колонки в таблице регионального подразделения. При решении подобных задач основными инструментами Unidata DG служат многочисленные модули, в том числе Business Glossary (словарь бизнес-метаданных) и Metadata Crawler (автоматический сборщик метаданных).

«Заключение соглашения с компанией “Инфосистемы джет” стало следствием взятого нами курса на партнерство с крупнейшими отечественными ИТ-компаниями, — сказал генеральный директор компании “Юнидата” Сергей Кузнецов. — Уверен, совместными усилиями мы выстроим эффективную систему в области Data Governance. Вместе будем создавать и культивировать мощную экосистему цифрового бизнеса в целом».