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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168817
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Организации 10294
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Масштабные решения



18.02.2025 Serverspace запустил пилот по внедрению русифицированной языковой модели GPT PHI-4 в облачный сервер 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
21.02.2022 Евгений Пухов -

Никто не застрахован от потери хранящихся в облаке данных

 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 1
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
02.11.2018 Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайт» в Беларуси 1
02.11.2018 Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайта» в Белоруссии 1
10.09.2018 Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных 1
01.04.2015 Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана 1
10.07.2013 Юрий Захаров - Условия использования аналитического ПО должны соответствовать уровню властной структуры
 1
14.10.2008 ERP-рынок: бизнес-реалии изменились 1
22.05.2008 Стоит ли делать склад "умным"? 1
13.08.2003 Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Масштабные решения и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 3
Microsoft Corporation 24666 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
Intel Corporation 12216 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
БАРС Груп 546 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Teradata 212 1
Citrix Systems 813 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 1
CloudEyE 8 1
SAS Institute 974 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Сервис Плюс 183 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 1
UIPath 101 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 495 1
МегаФон 8928 1
Nvidia Corp 3508 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Red Hat 1315 1
Broadcom - VMware 2367 1
Dell EMC 5036 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
Google LLC 11822 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 1
Diasoft - Диасофт 882 1
SAP SE 5282 1
8262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Столичные аптеки 11 1
Почта России ПАО 2119 1
Ак Барс Банк 272 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Альфа-Банк 1778 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Альфа-Групп 698 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
АльфаСтрахование СГ 321 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volvo Cars 253 1
Транснефть 301 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
Uber 331 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 1
Genotek - Генотек 14 1
RRG - Russian Research Group - РРГ - Рашин Рисёч Груп - RRG Property Management - РРГ Проперти Менеджмент - RRG Brokerage - РРГ Брокеридж 3 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 165 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3182 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1307 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6130 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1463 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1900 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4047 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5345 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2151 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
Oracle Java - язык программирования 3093 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
НКТ - Р7-Офис 383 2
Linux OS 10013 1
Broadcom - VMware vSphere 561 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
Microsoft Windows 7 1979 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Apache Hadoop 430 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 164 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
Microsoft Office Excel 1201 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Azure 1410 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Microsoft Office 365 943 1
Microsoft Windows 15719 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 1
IBM Public Cloud 26 1
Кузнецов Сергей 154 1
Колескин Тимур 13 1
Бобылев Максим 7 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Галкин Дмитрий 27 1
Колесников Юрий 10 1
Дьяков Петр 12 1
Рудычева Наталья 95 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Маляревский Павел 3 1
Логинов Игорь 3 1
Кондратьев Сергей 21 1
Санин Павел 2 1
Зудин Дмитрий 2 1
Захаров Юрий 14 1
Путин Владимир 3187 1
Малышев Сергей 83 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1015 1
Гоц Роман 46 1
Путин Сергей 63 1
Данилов Михаил 31 1
Паршин Максим 316 1
Шпак Василий 225 1
Урусов Виктор 128 1
Врацкий Андрей 135 1
Струченко Алексей 8 1
Истомина Елена 6 1
Белова Марина 2 1
Мироненков Антон 16 1
Ершова Элеонора 67 1
Рыбакова Ольга 2 1
Ахмеров Тимур 87 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Суворов Руслан 1 1
Спиридонов Иван 26 1
Бадалов Андрей 65 1
Горбачева Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 4
Беларусь - Белоруссия 5695 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
Европа 21802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 2
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 1
Европа Восточная 3080 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
Бразилия - Федеративная Республика 2371 1
Нигерия - Федеративная Республика 317 1
Судан - Республика 103 1
Кения - Республика 152 1
Казахстан - Республика 5556 1
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Европа Континентальная 39 1
Азия - Азиатский регион 5554 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
Экономический эффект 1071 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 2
Энергетика - Energy - Energetically 5109 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3490 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 2
Reference - Референс 185 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4163 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4675 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
РГБ - Российская государственная библиотека 104 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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ERP

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Техника

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