Ainergy интегрировала языковую модель PHI-4 в свою платформу

Российский разработчик AI BPA платформы Ainergy внедрил в свою экосистему языковую модель для оптимизации задач в корпоративной среде PHI-4. Теперь пользователи могут подключать нейросеть для автоматизации задач, анализа текстов, генерации кода и работы с данными через API. Алгоритмы Microsoft обеспечивают быстрое получение релевантных результатов даже при работе с большими объемами информации.

PHI-4 использует вычислительные мощности и способна обрабатывать крупные массивы данных, что особенно важно для компаний, развивающих облачные проекты. Модель ускоряет выполнение сложных операций и сокращает временные и ресурсные затраты. Например, в тестовых сценариях обработка документов сократилась на 60% благодаря оптимизированным алгоритмам.

«Внедрение PHI-4 в AI BPA платформу Ainergy дает пользователям доступ к современным инструментам на основе передовых ИИ-технологий. Это решение сочетает простоту интеграции, масштабируемость и стабильную производительность, исключая необходимость дополнительных ресурсов со стороны клиентов», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

Модель PHI-4 обучена на синтетических и академических данных и демонстрирует высокую точность и скорость обработки информации, превосходя многие Open-Source-аналоги, включая более масштабные решения.