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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
ИКТ 12983
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ИБИК



15.01.2025 Lenovo представляет инновационную концепцию Hybrid Office совместно с компанией «ИБИК» 1
23.08.2023 Российская компания создала аналог ПК по цене монитора с низким потреблением электроэнергии 1
08.08.2022 Российская программа «Астер» будет использоваться в учебных организациях Южной Кореи 1
05.04.2022 Таблетка от санкций: ПО позволяет снизить закупки компьютеров 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ИБИК и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 812 1
Intel Corporation 12197 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
БАРС Груп 545 1
Linkable Technology 1 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Масштабные решения 16 1
CloudEyE 8 1
Arduino Software 60 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Lenovo Group 2292 1
Почта России ПАО 2112 2
Ак Барс Банк 272 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Столичные аптеки 11 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Windows 7 1979 2
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 10 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Seiko Epson WorkForce - серия принтеров 31 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows Server 2022 17 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
Seiko Epson Open Platform 2 1
Lenovo Hybrid Office 1 1
Дьяков Петр 12 1
Колескин Тимур 13 1
Бобылев Максим 7 1
Галкин Дмитрий 27 1
Колесников Юрий 10 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Маляревский Павел 3 1
Логинов Игорь 3 1
Кондратьев Сергей 21 1
Санин Павел 2 1
Зудин Дмитрий 2 1
Андрианова Ольга 4 1
Стешов Василий 3 1
Ногтев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Европа Восточная 3075 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Экономический эффект 1067 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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