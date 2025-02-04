ИБИК выпускает бесплатную версию АСТЕР для отечественных ОС на базе Linux

Компания ООО «ИБИК» объявляет о выпуске бесплатной версии программного обеспечения АСТЕР для нескольких российских операционных систем на основе Linux, включая Alt OS, Astra Linux и MOС. Кроме того, бесплатные версии АСТЕР теперь доступны и для таких популярных дистрибутивов, как Debian, OpenSUSE и Ubuntu. Об этом CNews сообщили представители «ИБИК».

«Мы верим, что этот шаг не только повысит узнаваемость нашего бренда на российском рынке, но и поможет организациям и образовательным учреждениям в переходе на отечественные операционные системы», – отметили представители компании «ИБИК».

АСТЕР – это решение для создания многопользовательских рабочих мест на одном компьютере, что позволяет снизить затраты на оборудование, программное обеспечение, электроэнергию и администрирование ИТ инфраструктуры. Версия программы для Windows включена в реестр отечественного ПО.

Новые версии АСТЕР можно скачать на официальном сайте компании ИБИК.