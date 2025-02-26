"Как меняться и менять: эволюция команд, тимлида и бизнеса на производстве" Юлия Винокурова, Руководитель цифровой трансформации прокатного производств, НЛМК «ИТ в промышленности 2022»

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