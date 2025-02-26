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НЛМК ИТ НЛМК Информационные технологии НЛМК Лаборатория совместных инноваций

 

"Как меняться и менять: эволюция команд, тимлида и бизнеса на производстве" Юлия Винокурова, Руководитель цифровой трансформации прокатного производств, НЛМК «ИТ в промышленности 2022»

 

"Строительство НЛМЗ в 1934 году" 1957 г. Даньшин Н.И. "Строительство НЛМЗ в 1934 году" 1957 г. Даньшин Н.И.
"Липецкая магнитка" 1964 г. Титов Дмитрий Васильевич (1915 - 1975) "Липецкая магнитка" 1964 г. Титов Дмитрий Васильевич (1915 - 1975)


26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 2
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 2
16.10.2024 Группа НЛМК подвела итоги автоматизации ИТ-мониторинга 2
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта 2
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 2
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
15.02.2012 Укрощение ТОРО: секреты эффективности НЛМК 3
15.11.2011 Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами 1
24.01.2007 НЛМК использует СЭД с поддержкой ОС Linux 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

НЛМК ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5291 4
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Ростелеком 9774 2
Крок - Croc 1778 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Астерос Консалтинг 64 2
Ambite - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Dell EMC 5037 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 1
Intel Corporation 12229 1
Citrix Systems 815 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
БАРС Груп 546 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1014 1
Zabbix SIA - Заббикс 97 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Масштабные решения 17 1
CloudEyE 8 1
ИБИК 6 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Ambite - Амбит 2 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Telegram Group 2038 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
8285 1
Diasoft - Диасофт 887 1
Базальт СПО - BaseALT 664 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
OpenAI 233 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 8
Почта России ПАО 2120 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Русагро Группа Компаний 279 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
Столичные аптеки 11 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 864 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
Татнефть 227 1
Газпром нефть 623 1
Ак Барс Банк 272 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Транснефть 301 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
НЛМК Урал 3 1
НЛМК Метиз 2 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Кофемания 54 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
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SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP IdM - SAP IAM - SAP Identity and Access Management - SAP NetWeaver Identity Management 7 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Linux OS 10044 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Office 365 945 1
Apache Hadoop 433 1
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Broadcom - VMware vSphere 564 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
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НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
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