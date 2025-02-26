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НЛМК ИТ НЛМК Информационные технологии НЛМК Лаборатория совместных инноваций
"Как меняться и менять: эволюция команд, тимлида и бизнеса на производстве" Юлия Винокурова, Руководитель цифровой трансформации прокатного производств, НЛМК «ИТ в промышленности 2022»
НЛМК ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Демьянова Елена 7 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Сморгонский Анатолий 41 2
|Парменова Наталия 63 2
|Беляев Владислав 85 2
|Осеков Алексей 2 2
|Шеховцов Юрий 34 1
|Натрусов Артем 284 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Дунаев Сергей 56 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Молодых Владимир 28 1
|Колескин Тимур 13 1
|Меньшов Кирилл 119 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Воронин Петр 36 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Баранов Сергей 20 1
|Чернов Антон 23 1
|Бобылев Максим 7 1
|Кравченко Константин 90 1
|Алексин Михаил 18 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Хоробрых Андрей 12 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Колесников Юрий 10 1
|Алексеев Сергей 9 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Давиденко Сергей 4 1
|Землянский Сергей 5 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Попков Иван 2 1
|Капитулов Олег 4 1
|Хебнев Анатолий 3 1
|Дьяков Петр 12 1
|Барашов Андрей 3 1
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