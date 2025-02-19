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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168972
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MPSTATS МПСТАТС

MPSTATS - МПСТАТС


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
31.10.2023 Исследование: продажи на маркетплейсах выросли практически вдвое 1
04.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

MPSTATS и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2844 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 2
Тензор 99 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
Flocktory - Флоктори 22 2
Yandex - Яндекс 7415 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
8263 1
Ростелеком 9742 1
SAP SE 5282 1
Корус Консалтинг ГК 1224 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Эвотор - Evotor 184 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
Такском - Taxcom 240 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Mindbox - Майндбокс 20 1
UniSender Software 18 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 3
GetCourse - Геткурс 5 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
LEGO 245 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
L’Oreal 57 1
Mixit - Миксит 3 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Газпром ПАО 1345 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Тануки 19 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1077 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4032 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 553 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2382 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4507 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1766 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 767 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 113 1
FreePik 1025 2
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
SAP Ariba 296 1
Qsoft amoCRM 108 1
LinguaLeo 28 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
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Яремко Максим 13 1
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Зеленько Игорь 11 1
Димов Илья 1 1
Глухов Егор 1 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1243 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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