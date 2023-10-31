Исследование: продажи на маркетплейсах выросли практически вдвое

«МТС банк» и сервис аналитики маркетплейсов Mpstats изучили, как изменился рынок маркетплейсов в третьем квартале 2023 г. Количество продаж на маркетплейсах за год увеличилось на 86%, а больше всего выросли продажи нижнего белья и кремов.

Рынок электронной коммерции в России продолжает стремительный рост, и в основном он происходит за счёт маркетплейсов. По данным Mpstats, количество продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 г. увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее популярных категорий товаров наибольший прирост показали: нижнее белье – продажи выросли в 2 раза, кремы – на 93%, брюки – на 71%, футболки – на 70% и платья – на 62%.

На маркетплейсах растут не только продажи и денежные обороты, но и количество продавцов, осваивающих эти площадки. За год продавцов на маркетплейсах стало больше на 24%, при этом прирост активных продавцов (у кого была хотя одна продажа) составил всего 12%.

Доля активных продавцов снизилась и составляет 69% в третьем квартале 2023 г. против 76% в аналогичном периоде 2022 г. Средняя выручка активного селлера, наоборот, выросла на 18% до 553 тыс. руб.

Больше всего продавцов на маркетплейсах представлено в категориях платья, сумки, костюмы, футболки и носки.

По данным аналитиков «МТС банка», более 80% всех продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 г. приходится на Wildberries (58,4%) и Ozon (26,5%). Также в пятерку входят «Яндекс» – 6,1% от общего количества транзакций на маркетплейсах, AliExpress – 4,2% и «Мегамаркет» – 1,9%.

Самые большие средние чеки среди маркетплейсов в третьем квартале 2023 г. на Lamoda – 23,2 тыс. руб. и «Мегамаркете» – 5,4 тыс. руб. На остальных маркетплейсах средний чек колеблется в диапазоне 1,5-2,3 тыс.руб. В целом по всем маркетплейсам средний чек вырос на 6% до 2,1 тыс. руб.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС банка» и сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats во всех регионах России за июль-сентябрь 2022 и 2023 гг.