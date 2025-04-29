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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173698
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Тануки

Тануки


29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
17.07.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах 1
30.06.2023 Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги? 1
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов 1
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
28.03.2014 2Can привлек $5 млн и договорился со Сбербанком 1
07.10.2013 С 10 по 11 октября в Москве пройдет конференция по интернет-торговле 1
05.08.2013 40% фирм в России не принимают к оплате банковские карты 1
08.10.2012 Конференция по многоканальным и интернет-продажам стартует на этой неделе в Москве 1
27.09.2012 Фонд основателя Qiwi вложил $4 млн в онлайн-заказ еды 1
25.05.2012 Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
22.05.2012 Круглый стол CNews: «Рынок СХД: реалии и перспективы» 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
05.02.2008 «Комстар-ОТС» создаcт сеть для ресторанов «Тануки-Ёрш» 2

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Тануки и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10352 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 3
Yandex - Яндекс 7640 3
МегаФон 9188 3
Смартфин - 2can&ibox 48 3
Softline - Софтлайн 2948 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 2
8421 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 2
LG Electronics 3634 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 13 2
HP Inc. 5713 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 1
Ростелеком 9878 1
Microsoft Corporation 24801 1
Nintendo 775 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Philips 2063 1
Sony 6567 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
AWG - АртВеб Групп 20 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
АйТи 1378 1
Haulmont - Хоулмонт 118 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 89 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1576 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Vodafone Group 1384 1
Criteo - Критео 16 1
PayPal 656 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Информ 304 1
Ubisoft Montreal 46 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1418 4
Альфа-Банк 1791 4
Связной ГК 1373 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 4
Visa International 1953 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 743 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 366 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 149 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
Ингосстрах СПАО 432 2
GFG - Lamoda - Купишуз 169 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 90 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 2
РЕСО-Гарантия СК 45 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Сотмаркет - Sotmarket 21 2
Миэль ГК 38 2
Чайхона №1 братьев Васильчуков 4 2
ПСБ - Промсвязьбанк 869 1
Газпром нефть 633 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Северсталь ПАО - Severstal 491 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Почта России ПАО 2149 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 168 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7002 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11448 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4083 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1554 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12366 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16286 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13987 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3109 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8036 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5617 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7160 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12944 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4253 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2977 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4482 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5265 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4873 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
Apple iOS 7932 4
Google Android 14205 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 1
Microsoft Office 3803 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 784 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 187 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Haulmont - Тезис СЭД 86 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 360 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
AWG - SkillStaff 31 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 274 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
МТС Коммуникатор 31 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Microsoft Advertising Platform 12 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 1
Nintendo Wii U 75 1
Штрих-М Кассир 3 1
Штрих-М ON-LINE 2 1
Штрих-М TAB 1 1
OpenAI ChatGPT 384 1
Midjourney - нейросеть 69 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 762 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 53 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
FreePik 1115 1
Серова Елена 320 2
Богдашев Дмитрий 20 2
Краснов Александр 74 1
Буш Сергей 15 1
Карпов Сергей 37 1
Барабанова Мария 1 1
Багдассариан Стефани 1 1
Оганесян Левон 5 1
Макарон Леонид 2 1
Карпицкий Олег 73 1
Логвиненко Владислав 7 1
Иванов Сергей 388 1
Романенко Андрей 91 1
Жмуренко Николай 13 1
Белик Сергей 17 1
Малюгин Владимир 25 1
Тригуб Александр 5 1
Самойленко Максим 66 1
Ефимов Дмитрий 18 1
Чеботова Виктория 12 1
Давыдов Олег 10 1
Заборовский Андрей 6 1
Зеленова Екатерина 6 1
Кургузов Иван 7 1
Беляцкая Полина 13 1
Дубинин Виталий 2 1
Серов Денис 4 1
Яппаров Гали 2 1
Горбунов Сергей 23 1
Кудрявцева Анастасия 13 1
Ласкин Иван 12 1
Чесноков Антон 1 1
Зеленько Игорь 11 1
Глухов Егор 1 1
Тятюшев Максим 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1513 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 4
Япония 13351 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 4
Россия - СФО - Новосибирск 4402 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2803 3
Украина 7658 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 3
Казахстан - Республика 5621 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13392 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2030 3
Америка - Американский регион 2171 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 2
Европа 21891 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 2
Украина - Киев 1129 2
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Беларусь - Белоруссия 5799 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Армения - Республика 2313 1
Америка Латинская 1835 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Мировой океан - World Ocean 511 1
Европа Восточная 3109 1
Европа Западная 1482 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
Африка Центральная 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7676 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1706 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11167 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7210 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6475 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5205 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5892 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2935 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13987 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7122 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2797 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 621 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3696 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1241 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4990 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11093 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2323 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6310 1
Аренда 2473 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2549 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1588 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Из рук в руки - irr.ru 67 1
The Banker 6 1
IGN 53 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8192 3
Gartner - Гартнер 3568 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Forrester Research 822 1
Berg Insight 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1133 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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