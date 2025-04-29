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Тануки
Тануки и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 2
|Богдашев Дмитрий 20 2
|Краснов Александр 74 1
|Буш Сергей 15 1
|Карпов Сергей 37 1
|Барабанова Мария 1 1
|Багдассариан Стефани 1 1
|Оганесян Левон 5 1
|Макарон Леонид 2 1
|Карпицкий Олег 73 1
|Логвиненко Владислав 7 1
|Иванов Сергей 388 1
|Романенко Андрей 91 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Белик Сергей 17 1
|Малюгин Владимир 25 1
|Тригуб Александр 5 1
|Самойленко Максим 66 1
|Ефимов Дмитрий 18 1
|Чеботова Виктория 12 1
|Давыдов Олег 10 1
|Заборовский Андрей 6 1
|Зеленова Екатерина 6 1
|Кургузов Иван 7 1
|Беляцкая Полина 13 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Серов Денис 4 1
|Яппаров Гали 2 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Кудрявцева Анастасия 13 1
|Ласкин Иван 12 1
|Чесноков Антон 1 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Глухов Егор 1 1
|Тятюшев Максим 109 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Из рук в руки - irr.ru 67 1
|The Banker 6 1
|IGN 53 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8192 3
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|Forrester Research 822 1
|Berg Insight 19 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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