Разделы

Конференции
| Фото: Фотография: Нейросеть «Кандинский» |

Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября

CNews приглашает принять участие в Форуме 18 сентября 2025 г. «Технологии искусственного интеллекта».

Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.

Подробная информация на сайте форума.

В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.

С докладами выступят:

Николай Ксензик, начальник управления, управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, «Группа ЕвроХим»;
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа, «Европейская Медиа Группа»;
Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;
Роман Мезенцев, ИТ-директор, «Почта Банк»;
Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»;
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, «ГК Москабельмет»;
Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»;
Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»;
Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, Ozon Банк;
Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк;
Валерий Сидоренко, генеральный директор, «Интериум»; руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России;
Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры»;
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, «ГК ФСК»;
Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution;
Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, «Точка Банк»;
Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba;
Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог».

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Основные темы к обсуждению:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

  • Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
  • Какие сложности возникли в ходе внедрения?
  • Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
  • Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

  • Как развивается российский рынок ИИ.
  • Как государство поддерживает внедрение ИИ.
  • Какие задачи можно доверить ИИ.
  • Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
  • Где взять данные для обучения ИИ?
  • Как научиться извлекать прибыль из ИИ?
  • Насколько безопасен ИИ.
  • Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
  • ИИ как инструмент разработчиков.
  • Как ИИ помогает обучать персонал.
  • Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?

Секции:

ИИ в финансах и страховании

  • Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
  • ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
  • Какие рутинные операции можно передать ИИ?
  • Можно ли доверить ИИ комплаенс?
  • Рекомендательные системы в финансовом секторе.
  • ИИ-решения для обработки документов.
  • ИИ на службе информационной безопасности.
  • Можно ли верить ИИ?
  • ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством
  • Как заработать деньги с помощью ИИ?

ИИ в производственных отраслях

  • Как ИИ помогает превратить данные в ценность.
  • Какие отраслевые решения представлены на рынке.
  • ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
  • ИИ-контроль производственной безопасности.
  • Предиктивная аналитика на базе ИИ.
  • Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
  • Умная логистика и управление поставками.
  • Как ИИ помогает работать с клиентами.
  • HR-инструменты на базе ИИ.
  • Цифровые сотрудники в производственных компаниях.

ИИ в торговле и сервисе

  • Как ИИ помогает увеличивать объем продаж?
  • Цифровой продавец — реально ли это?
  • ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
  • ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
  • Как ИИ помогает организовать логистику и доставку?
  • Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услуг?
  • Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
  • ИИ в креативной индустрии.
  • ИИ и умный магазин.
  • Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект?

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября.

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще