Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября
CNews приглашает принять участие в Форуме 18 сентября 2025 г. «Технологии искусственного интеллекта».
Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.
Подробная информация на сайте форума.
В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.
С докладами выступят:
Николай Ксензик, начальник управления, управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, «Группа ЕвроХим»;
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа, «Европейская Медиа Группа»;
Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;
Роман Мезенцев, ИТ-директор, «Почта Банк»;
Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»;
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, «ГК Москабельмет»;
Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»;
Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»;
Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, Ozon Банк;
Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк;
Валерий Сидоренко, генеральный директор, «Интериум»; руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России;
Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры»;
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, «ГК ФСК»;
Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution;
Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, «Точка Банк»;
Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba;
Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог».
Основные темы к обсуждению:
Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»
- Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
- Какие сложности возникли в ходе внедрения?
- Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
- Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?
Пленарное заседание
- Как развивается российский рынок ИИ.
- Как государство поддерживает внедрение ИИ.
- Какие задачи можно доверить ИИ.
- Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
- Где взять данные для обучения ИИ?
- Как научиться извлекать прибыль из ИИ?
- Насколько безопасен ИИ.
- Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
- ИИ как инструмент разработчиков.
- Как ИИ помогает обучать персонал.
- Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?
Секции:
ИИ в финансах и страховании
- Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
- ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
- Какие рутинные операции можно передать ИИ?
- Можно ли доверить ИИ комплаенс?
- Рекомендательные системы в финансовом секторе.
- ИИ-решения для обработки документов.
- ИИ на службе информационной безопасности.
- Можно ли верить ИИ?
- ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством
- Как заработать деньги с помощью ИИ?
ИИ в производственных отраслях
- Как ИИ помогает превратить данные в ценность.
- Какие отраслевые решения представлены на рынке.
- ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
- ИИ-контроль производственной безопасности.
- Предиктивная аналитика на базе ИИ.
- Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
- Умная логистика и управление поставками.
- Как ИИ помогает работать с клиентами.
- HR-инструменты на базе ИИ.
- Цифровые сотрудники в производственных компаниях.
ИИ в торговле и сервисе
- Как ИИ помогает увеличивать объем продаж?
- Цифровой продавец — реально ли это?
- ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
- ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
- Как ИИ помогает организовать логистику и доставку?
- Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услуг?
- Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
- ИИ в креативной индустрии.
- ИИ и умный магазин.
- Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект?