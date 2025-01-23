Анисов Ян
Анисов Ян и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Николай 104 7
|Шадаев Максут 1011 6
|Натрусов Артем 284 6
|Леонов Алексей 79 6
|Кирьянова Александра 135 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Григоренко Вадим 40 5
|Беляев Владислав 84 5
|Тульчинский Станислав 57 4
|Замаруев Владимир 40 4
|Походня Андрей 6 4
|Урусов Виктор 127 4
|Евсеев Артем 14 4
|Суровец Дмитрий 76 4
|Панченко Иван 138 4
|Глазков Александр 137 4
|Мельникова Алиса 90 4
|Глухов Иван 27 4
|Козицкий Денис 6 4
|Челидзе Джимшер 30 4
|Тараторин Александр 58 3
|Ивлев Валерий 3 3
|Прескур Вадим 5 3
|Гордиенко Ростислав 28 3
|Солдатенкова Ксения 26 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Желтухин Вадим 31 3
|Павлов Вадим 21 3
|Богомолов Денис 9 3
|Джабиев Георгий 45 3
|Пирогова Ирина 28 3
|Кибалко Кирилл 34 3
|Кузнецов Никита 9 3
|Смирнов Вячеслав 41 3
|Козырев Алексей 321 3
|Дедов Анатолий 4 3
|Киселев Сергей 59 3
|Никитчук Сергей 6 3
|Абакумов Евгений 205 3
|Тонаканян Рафаэль 5 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
|CNews Инновация года - награда 111 2
|РАН - Российская академия наук 1871 4
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 4
|Государственный Русский музей 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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