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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анисов Ян



23.01.2025 Анатолий Гарбузов: Столичный промкомплекс запустил в эксплуатацию инновационную систему хранения 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
20.02.2024 Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 2
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Анисов Ян и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 12
8218 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 6
Ростелеком 9706 5
Diasoft - Диасофт 871 5
МегаФон 8822 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
R-Vision - Р-Вижн 153 4
Picvario - Пикварио 15 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
Газинформсервис - ГИС 275 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Сбер - СберАналитика 30 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 3
Северсталь Инфоком 63 3
Ланит Интеграция 190 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 3
Сбер - СберБизнес Софт 56 3
ИАС Диджитал 7 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
Telegram Group 1988 2
Biocad - Биокад 78 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
UseTech - Юзтех Интеграция 51 2
Yandex - Яндекс 7349 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 6
Кофемания 51 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 5
Группа Самолет 72 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 4
Лента - Сеть розничной торговли 2082 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Основа Холдинг ГК 25 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 4
Savina Legal - Савина Лигал 15 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Скопинфарм 7 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Альфа-Банк 1770 3
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2502 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4751 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 357 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 921 1
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Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1226 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2918 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 913 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1197 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
CNews Инновация года - награда 111 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
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