Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане

Московский разработчик «МосИТЛаб», входящий в группу компаний производителя кабельной продукции «Москабельмет», поставит в Казахстан решение для непрерывного контроля технологических процессов на производстве. Устройство будет фиксировать отклонения от заданных параметров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Поддержка города позволяет московским компаниям модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, выводить на рынок инновационные решения, а также развивать экспортный потенциал региона. Например, при содействии Центра поддержки экспорта «Моспром» столичный разработчик решений для цифровизации промышленности принимает активное участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Благодаря им компания нашла заказчиков в Казахстане и готовится к поставке программно-аппаратного комплекса компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Решение будут использовать для обнаружения брака и производственных дефектов при выпуске кабельной продукции», — сказал Владислав Овчинский.

В 2022 г. компания разработала и внедрила систему в собственные производственные процессы. Затем ее функционал расширили, благодаря чему работа стала более точной. В конце 2023 г. компания поставила два таких комплекса на предприятие в Тульской области.

Сегодня точность детекции дефектов доведена почти до 100%. Разработка анализирует до 50 размеров полимерного изделия в любых плоскостях, даже в условиях отсутствия прямой видимости измеряемого элемента.

«В числе преимуществ изделия — точность контроля размеров и детектируемых дефектов до 0,04 мм. Кроме того, в чат-боте можно сразу сформировать отчет и загрузить изображения с браком на мобильное устройство. Подключение искусственного интеллекта позволяет общаться с ботом естественным языком, а модульность конструкции обеспечивает возможность быстрой адаптации к любым потребностям современных производств», — сказал генеральный директор компании Ян Анисов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 г. Москва упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта.

Индивидуальной поддержкой экспортеров занимается центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».