МКМ Москабельмет ГК Завод Москабель МосИТЛаб
ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.
"Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
МКМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисов Ян 17 12
|Моряков Павел 7 6
|Натрусов Артем 284 6
|Шадаев Максут 1008 6
|Галкин Николай 104 6
|Леонов Алексей 79 6
|Кирьянова Александра 135 5
|Семенов Алексей 82 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Григоренко Вадим 40 5
|Беляев Владислав 84 5
|Колесов Александр 54 4
|Заянц Илья 46 4
|Бурилов Андрей 105 4
|Тульчинский Станислав 57 4
|Налепов Роман 21 4
|Замаруев Владимир 40 4
|Походня Андрей 6 4
|Урусов Виктор 127 4
|Евсеев Артем 14 4
|Суровец Дмитрий 76 4
|Панченко Иван 138 4
|Глазков Александр 137 4
|Мельникова Алиса 90 4
|Глухов Иван 27 4
|Руднева Валентина 26 3
|Меденцев Константин 97 3
|Тараторин Александр 58 3
|Сологуб Денис 67 3
|Гузовский Денис 68 3
|Овчинский Владислав 228 3
|Ивлев Валерий 3 3
|Прескур Вадим 5 3
|Минаев Андрей 15 3
|Петров Артем 24 3
|Гордиенко Ростислав 28 3
|Солдатенкова Ксения 26 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Желтухин Вадим 31 3
|Павлов Вадим 21 3
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|ITResearch 119 1
|РАН - Российская академия наук 1870 4
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 4
|Государственный Русский музей 47 1
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