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Индексная книга (каталог) CNews*
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МКМ Москабельмет ГК Завод Москабель МосИТЛаб

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб

ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.

 

 

"Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 2
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 2
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
13.03.2024 Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД 1
29.02.2024 Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП» 3
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
20.02.2024 Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане 2
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
13.10.2023 Московский производитель кабельной продукции «Москабельмет» получил 15 новых патентов на свои разработки 2
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 2
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 2
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.05.2023 ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить 2
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
24.09.2020 Aripix Robotics поставит промышленных роботов «Москабельмету» 5
05.08.2019 «Telecom Биржа» вложила $2 млн в модернизацию собственной сети 1
19.06.2017 Как избавиться от информационного «шлака» 2
17.01.2017 3i Technologies создал для МКМ профессиональную систему анализа бизнес-среды 2
29.02.2008 Ortem APS внедрили в «АББ Москабель» 2
01.12.2004 Rover обвиняет коллег по цеху 1
25.11.2004 Ноутбуки в России: Rover догнали и перегнали 1
22.02.2002 "Черус" получила лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 1

Публикаций - 33, упоминаний - 54

МКМ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
МегаФон 8805 5
Ростелеком 9700 5
Diasoft - Диасофт 870 5
Biocad - Биокад 78 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
Терн ГК - Tern Group 75 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
R-Vision - Р-Вижн 153 4
Picvario - Пикварио 15 4
Телеком Биржа 18 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Сбер - СберАналитика 30 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
Северсталь Инфоком 63 3
Ланит Интеграция 190 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Сбер - СберБизнес Софт 56 3
ИАС Диджитал 7 3
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
UIPath 101 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
HP Inc. 5685 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Cisco Systems 5114 2
Toshiba Corporation 2927 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 6
Кофемания 51 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 5
Группа Самолет 72 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Русагро Группа Компаний 277 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
Основа Холдинг ГК 25 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 4
Savina Legal - Савина Лигал 15 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 3
МОСГАЗ 42 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Скопинфарм 7 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Иркутской области 29 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
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Америка - Американский регион 2160 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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