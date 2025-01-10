МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб

ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.

"Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва