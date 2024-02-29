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Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП»

ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект по внедрению «1С: ЗУП 3.1 КОРП» в компании АО «Москабель - Фуджикура», ведущего производителя оптического кабеля связи в России и странах СНГ для обеспечения эффективного контроля доступа к персональным данным. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

Благодаря новой программе, на предприятии снизился доступ большого количества сотрудников к персональным данным, что в свою очередь, в разы уменьшило риск утечки информации.

«Москабель-Фуджикура» долгое время использовала систему «1С:УПП» для ведения всех бизнес-процессов, включая работу с кадрами и заработной платой. Однако, со временем система устарела, и компания приняла решение о переходе на «1С:ERP».

Перед специалистами «Первого Бита» стояли важные задачи: необходимо было снизить доступ к персональным данным, тем самым предоставить возможность соблюдения 152-ФЗ - Закона о персональных данных, и предоставить максимально быстрое обновление на актуальные версии.

Предприятию «Москабель-Фуджикура» требовалось внедрение программы с расширенным функционалом для блока «Зарплата и Кадры». Персональные и пользовательские данные, хранящиеся в системе, требовали защиты и безопасности использования.

Для достижения поставленных целей специалисты «Первого Бита» рекомендовали компании «Москабель-Фуджикура» вывести блок «Зарплата и Кадры» в отдельную конфигурацию — «1С: ЗУП 3.1 КОРП», независимо от «1С: ERP».

После обследования бизнес-процессов предприятия, эксперты Первого Бита перешли к внедрению программы и переносу данных в новую систему.

Во время окончательной фазы работ и запуском новой ИТ-системы, команда «Первого Бита» провела обучение сотрудников «Москабель-Фуджикура» работе в программе.

«Программа "1С:Зарплата" и управление персоналом "3.1 КОРП", позволяет вести подбор и управлением персоналом компании, выполнять расчет и выплату заработной платы практически любой сложности. При этом система соответствует требованиям Федерального закона «О защите персональных данных». Ведении учета в отдельной конфигурации повышается безопасность доступа к персональным данным. Своевременное оперативное обновление конфигурации обеспечивает подготовку и выгрузку в электронном виде актуальных форматов отчетности», — сказал руководитель проектов автоматизации блока «Зарплата и Кадры» компании «Первый Бит» Владимир Рубцов.

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Главный бухгалтер АО «Москабель-Фуджикура», Екатерина Рогачева, отметила оперативную работу представителей компании «Первый Бит».

«Все вопросы проекта решались оперативно и благодаря мы смогли уложиться в установленные сроки, пpoцeсс внeдpeния был кoмфopтным», — сказала Екатерина Рогачева.

Благодаря успешному проекту и качественному обучению сотрудников, предприятие «Москабель-Фуджикура» успешно сдало отчетность за I квартал 2023 г., несмотря на смену конфигураций.

Результатами внедрения «1С: ЗУП КОРП» стали: снижение доступа к персональным данным до необходимого минимума. Ведение кадрового учета в отдельной конфигурации позволяет минимизировать количество сотрудников, имеющих доступ к этой информации; соблюдение 152-ФЗ. : ЗУП КОРП обеспечивает соответствие компании требованиям законодательства о персональных данных; быстрое обновление на программные релизы с актуальным функционалом и отчетностью.

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АО «Москабель-Фуджикура» — организация, основанная в 1999 г. компанией ЗАО «Москабельмет» совместно с японской фирмой Fujikura Ltd. Производственные мощности завода составляют 36 тыс. км кабеля в год.

«Первый Бит» — интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде — более 8 тыс. специалистов.

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