Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182758
ИКТ 14211
Организации 11042
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26185
Персоны 78534
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Рубцов Владимир


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 На Wildberries запустили продажу туров 1
29.02.2024 Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рубцов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 41 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 874 1
8732 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11058 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7308 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 628 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
1С:ERP Управление предприятием 668 1
Рогачева Екатерина 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14361 1
Япония 13434 1
Россия - РФ - Российская федерация 152992 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3104 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4343 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383446, в очереди разбора - 733779.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще