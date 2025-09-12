На Wildberries запустили продажу туров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и FUN&SUN достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров — «Зима 2025-26». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Раннее бронирование туров FUN&SUN уже доступно пользователям в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении Wildberries для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS. Пользователь при планировании поездок по России и в другие страны получит возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.

Обе компании расценивают начало сотрудничества как стратегическое. Партнерство РВБ с одним из крупнейших туроператоров FUN&SUN позволит соединить развитую ИТ-инфраструктуру и рекомендательные алгоритмы цифровой платформы с многолетней экспертизой в сфере туриндустрии – предложить путешественникам качественно новые туристические сервисы и продукты.

«У наших пользователей теперь есть надежный партнер для планирования отдыха. Это значительно усилит направление WB Travel, благодаря профессиональному опыту FUN&SUN пользователи получат высокий уровень сервиса и богатый выбор туров», — сказал руководитель направления коммерческих проектов Wildberries & Russ Иван Осипов.

«Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям. Для нас это шаг, который позволит укрепить позиции FUN&SUN и предложить пользователям Wildberries сервис высокого уровня в привычной для них цифровой среде», — отметил генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.