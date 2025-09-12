Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries запустили продажу туров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и FUN&SUN достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров — «Зима 2025-26». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Раннее бронирование туров FUN&SUN уже доступно пользователям в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении Wildberries для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS. Пользователь при планировании поездок по России и в другие страны получит возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.

Обе компании расценивают начало сотрудничества как стратегическое. Партнерство РВБ с одним из крупнейших туроператоров FUN&SUN позволит соединить развитую ИТ-инфраструктуру и рекомендательные алгоритмы цифровой платформы с многолетней экспертизой в сфере туриндустрии – предложить путешественникам качественно новые туристические сервисы и продукты.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

«У наших пользователей теперь есть надежный партнер для планирования отдыха. Это значительно усилит направление WB Travel, благодаря профессиональному опыту FUN&SUN пользователи получат высокий уровень сервиса и богатый выбор туров», — сказал руководитель направления коммерческих проектов Wildberries & Russ Иван Осипов.

«Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям. Для нас это шаг, который позволит укрепить позиции FUN&SUN и предложить пользователям Wildberries сервис высокого уровня в привычной для них цифровой среде», — отметил генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще