Анатолий Гарбузов: Столичный промкомплекс запустил в эксплуатацию инновационную систему хранения

Одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России «Москабельмет» запустил в опытно-промышленную эксплуатацию новейшую разработку — автоматизированную систему хранения технологического инструмента. Применение в производственных процессах универсального помощника способствует сокращению времени, затрачиваемого на работу, а также повышению эффективности деятельности предприятия. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, столичный завод со статусом промышленного комплекса благодаря поддержке города разработал и приступил к опытно-промышленным испытаниям новейшей разработки – автоматизированной системы хранения технологического инструмента.

«Проект способен сократить время на рутинные операции, обеспечить точный контроль за качеством и сохранностью инструмента, а также повысить выручку в среднем на 10 млн руб. в год», – сказал Анатолий Гарбузов.

Программное обеспечение системы управляет приводами хранилищ и электромагнитными замками ячеек хранения, а также контролирует состояние инструмента, выявляя дефекты и загрязнения.

На данный момент в рабочие процессы компании «Москабельмет» внедрен мастер-шкаф, благодаря чему время, которое оператор тратит на поиск инструмента, сократилось более чем на треть. В свою очередь, уменьшение времени позволяет перераспределить ресурсы на более важные производственные задачи. Согласно прогнозам компании, контроль состояния инструмента в режиме реального времени даст возможность снизить затраты и улучшить финансовые показатели.

«"Шкафмен" в числе прочих преимуществ снизит потери времени и материалов, которые происходят из-за выхода из строя инструмента во время выполнения основной операции. Такое снижение потерь обеспечит рост годовой выручки на 19,3 млн руб., а чистой прибыли – на 0,694 млн руб. на одну производственную линию», – сказал заместитель генерального директора по развитию и инновациям «Москабельмет» и генеральный директор «Моситлаб» Ян Анисов.

Входящее в ГК «Москабельмет» предприятие «Моситлаб» в текущем году также сделало уверенный шаг вперед. Программно-аппаратный комплекс «Сокол», который позволяет совершенствовать рабочие процессы, существенно снижать количество брака, повышать качество и поднимать эффективность производства, вошел в Государственную информационную систему промышленности. Таким образом, он стал первой разработкой компании, включенной в перечень Минпромторга.

Решение пользуется спросом у потребителей, постоянно расширяет географию присутствия и увеличивает количество сфер промышленности, в которых его можно применять. «Сокол» зарекомендовал себя в производстве полимерных профилей, полимерных труб, полимерных шлангов, металлических профилей, металлических труб и кабельно-проводниковой продукции.

Успешные запуски системы состоялись на предприятиях Москвы и Московской области, Тульской области и Ставропольского края. В данный момент запланированы поставки комплексов на заводы Ярославской, Кировской и Тюменской областей. Кроме того, система оптического контроля операционной линии ушла на экспорт и используется за рубежом.