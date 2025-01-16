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Основа Холдинг ГК


 

Роман Налепов, Директор по цифровизации, ГК «Основа» "Перспективные технологии стройконтроля. Опыт ГК ОСНОВА". Конференция CNews "Строительные технологии будущего" 30.05.2024


16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 2
19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 2
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
02.12.2024 «БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО 4
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
11.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
08.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
25.10.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
14.10.2024 Портрет предпринимателя: Лев Мазараки 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
25.07.2023 билайн и ГК «Основа» заключили стратегическое соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве 4
10.07.2023 ГК «Основа» разместила платформу интеллектуального строительного контроля Terra 360 в облаке Cloud․ru 2
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
30.01.2023 ГК «Основа» оцифровала исполнительную документацию 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект 1
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 2
27.08.2010 «Основа Холдинг» автоматизировал документооборот на базе ПО «Дело» 4

Публикаций - 25, упоминаний - 38

Основа Холдинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
8213 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
1С Mirapolis - Мираполис 22 2
Selectel - Селектел 385 2
Broadcom - VMware 2359 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 2
Телеком Биржа 18 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Git in sky - Жить в небе 10 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
МегаФон 8803 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Цифра ГК 2426 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Flant - Флант 95 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Аметист Групп - Синтек 4 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Технологии Будущего 149 1
СофтЭксперт 47 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 8
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 8
Альфа-Банк 1769 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Группа Самолет 72 2
Скопинфарм 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Кофемания 51 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Фора Банк 55 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 21
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Microsoft Windows 15656 1
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Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Основа Холдинг ГК - Terra360 2 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
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СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 1
ProjectLibre 2 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 14
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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