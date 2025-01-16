Основа Холдинг ГК
Роман Налепов, Директор по цифровизации, ГК «Основа» "Перспективные технологии стройконтроля. Опыт ГК ОСНОВА". Конференция CNews "Строительные технологии будущего" 30.05.2024
Основа Холдинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
|Налепов Роман 21 8
|Слободин Виталий 17 6
|Тульчинский Станислав 57 4
|Анисов Ян 17 4
|Минаев Андрей 15 3
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Белоусова Виктория 3 3
|Саматов Константин 5 3
|Якоб Дмитрий 15 2
|Варзега Максим 6 2
|Тараторин Александр 58 2
|Бурлаков Павел 2 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Галкин Николай 104 2
|Трояновский Владимир 62 2
|Натрусов Артем 284 2
|Холкин Дмитрий 21 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Батай Илья 55 2
|Семенов Алексей 82 2
|Леонов Алексей 79 2
|Гузовский Денис 68 2
|Бурилов Андрей 105 2
|Меденцев Константин 97 2
|Житинский Сергей 14 2
|Гулевич Руслан 27 2
|Каримов Руслан 25 2
|Петухов Антон 44 2
|Карпунин Алексей 49 2
|Пшиченко Дмитрий 46 2
|Сологуб Денис 67 2
|Авдеев Алексей 9 2
|Попов Игорь 15 2
|Гатин Виталий 14 2
|Босенко Павел 18 2
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