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Аметист Групп Amethyst Group
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Нижегородская ярмарка 22 1
|Основа Холдинг ГК 26 1
|ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
|Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
|Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 17 7
|Microsoft Office Excel 1217 2
|CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 2
|Нанософт - nanoCAD 98 1
|CSoft Model Studio CS 15 1
|Amethyst Group - BuildDocs 2 1
|Люляева Антонина 2 2
|Тян Андрей 4 2
|Мишустин Михаил 692 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Урсуа Игорь 7 1
|Налепов Роман 21 1
|Ларькина Мария 1 1
|Гелик Александр 2 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Часовских Павел 4 1
|Бочаров Михаил 15 1
|Сродных Михаил 70 1
|Путин Владимир 3230 1
|Галишникова Вера 1 1
|Лазарева Анастасия 1 1
|Краснодубровский Михаил 1 1
|Филиппов Михаил 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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