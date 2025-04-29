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Аметист Групп Amethyst Group

Аметист Групп - Amethyst Group


29.04.2025 «Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов 2
19.07.2024 Эксперты «Экзон» готовят студентов МГТУ им. Баумана ИТ в стройке 1
11.07.2024 «Гаскар Групп» презентовала сервис для поиска специалистов «Маневр» 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения 1
14.02.2024 Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов 2
25.12.2023 В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям 2
24.10.2023 «Exon.актирование» предлагает новые возможности в работе со сметами 1
11.07.2023 Exon.ПИР оптимизирует процессы управления командой 2
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 2
16.05.2023 Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза 1
30.01.2023 ГК «Основа» оцифровала исполнительную документацию 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 4
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 6 3
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 2
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