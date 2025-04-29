«Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов

Компания «Аметист Роботы» (входит в контур «Аметист Кэпитал») подписала эксклюзивный контакт с китайским производителем Tusk Robots, одним из производителей оборудования для складов. В России они будут выступать эксклюзивным представителями китайского бренда. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аметист Групп».

Производство базируется в «Сколково». Ожидается, что первые складские роботы будут выпущены на рынок в III квартале 2025 г., а общий выпуск в этом году составит около 100 комплексов. Производство представит собой совместный сборочный производственный центр и склад запасных частей с более быстрой скоростью реагирования и отличным послепродажным обслуживанием. Одним из важных преимуществ складских роботов станет поддержка дистрибьюторам и системным интеграторам.

«Сфера умной логистики в России находится на начальном этапе развития, однако, по нашим оценкам, она имеет большой потенциал и прекрасные перспективы. Этот рынок в мире растет темпами 500% в год. Крупные логистические предприятия, а за ними и другой бизнес вскоре придут к использованию складских роботов. Факторов тому много – развитие маркетплейсов и электронной торговли, что влечет за собой потребность во все больших складских мощностях; кадровый дефицит, из-за которого уже критически важно передавать рутинные стандартизированные задачи роботам, искусственному интеллекту и другим цифровым технологиям; борьба за эффективность и рентабельность бизнеса. Мы рассчитываем стать №1 на рынке складских роботов, для начала в логистической сфере, а затем в производстве, промышленности и других отраслях», - сказал Андрей Тян, генеральный директор «Аметист Кэпитал».

«Мы предложим российским клиентам инновационные складские решения TuskRobots, которые уже зарекомендовали себя на предприятиях более, чем в 30 странах мира. Преимущества данных складских роботов в том, что они компактны, а значит можно сделать склады плотнее и использовать меньше площади для организации склада, а также эффективнее с точки зрения окупаемости. По расчетам срок окупаемости составляет два-три года в зависимости от объема бизнеса. Конкурентные продукты дают показатель – от четырех-пяти лет», - сказал Михаил Филиппов, технический директор компании «Аметист Роботы».