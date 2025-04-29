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Тян Андрей
Тян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 17 2
|Нанософт - nanoCAD 98 1
|CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
|CSoft Model Studio CS 15 1
|Сродных Михаил 70 2
|Урсуа Игорь 7 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Филиппов Михаил 4 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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