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Тян Андрей



29.04.2025 «Аметист Роботы» запустит первое в России производство складских роботов 1
28.05.2024 «СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения 1
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 6 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1103 2
Аметист Групп - Amethyst Group 11 2
Газпром ЦПС 30 1
TuskRobots 1 1
Аметист Групп - Аметист Роботы 1 1
Ростелеком 9878 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Нижегородская ярмарка 22 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2123 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3922 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 311 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3154 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 418 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 17 2
Нанософт - nanoCAD 98 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Сродных Михаил 70 2
Урсуа Игорь 7 1
Парамонов Дмитрий 3 1
Филиппов Михаил 4 1
Мишустин Михаил 692 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8954 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5636 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16636 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 1
Импортозамещение - параллельный импорт 510 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11166 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4745 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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