Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР

Exon - облачная платформа для автоматизации и управления строительными процессами, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. Решение предлагает единый сервис с различным уровнем доступа, цифровизацию типовых задач и прозрачный мониторинг хода работ.

Российское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства РФ. «Экзон» — облачная платформа для автоматизации строительных процессов, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов.