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Аметист Групп Gaskar Group Аник лаб Exon Экзон ПИР
Exon - облачная платформа для автоматизации и управления строительными процессами, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. Решение предлагает единый сервис с различным уровнем доступа, цифровизацию типовых задач и прозрачный мониторинг хода работ.
Российское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства РФ. «Экзон» — облачная платформа для автоматизации строительных процессов, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов.
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Игорь 3 3
|Люляева Антонина 2 2
|Тян Андрей 3 2
|Мясников Артем 4 2
|Коньшин Андрей 6 1
|Романов Илья 32 1
|Мишустин Михаил 689 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Урсуа Игорь 7 1
|Ларькина Мария 1 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Соломатин Роман 1 1
|Гелик Александр 2 1
|Сродных Михаил 70 1
|Умяров Алмас 1 1
|Краснодубровский Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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