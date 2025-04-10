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Аметист Групп Gaskar Group Аник лаб Exon Экзон ПИР

Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР

Exon - облачная платформа для автоматизации и управления строительными процессами, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. Решение предлагает единый сервис с различным уровнем доступа, цифровизацию типовых задач и прозрачный мониторинг хода работ.

Российское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства РФ. «Экзон» — облачная платформа для автоматизации строительных процессов, объединяющая всех участников строительства — заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и аудиторов. 


10.04.2025 Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля 1
06.08.2024 «Экзон» и «Росэлторг» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.07.2024 Эксперты «Экзон» готовят студентов МГТУ им. Баумана ИТ в стройке 2
26.06.2024 «Экзон» развивает новое направление «Аналитика» 2
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Аметист Капитал» договорились о реализации инициатив в области импортозамещения 1
10.04.2024 Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя 2
14.02.2024 Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов 1
01.11.2023 Exon выпускает новый модуль Exon.ИСР 6
24.10.2023 «Exon.актирование» предлагает новые возможности в работе со сметами 2
11.07.2023 Exon.ПИР оптимизирует процессы управления командой 2
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1
16.05.2023 Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 3
23.12.2020 Облачная система управления строительством Exon включена в реестр отечественного ПО 1
12.08.2020 В Международном медицинском кластере внедрена единая информационная система на базе Exon 1
07.10.2009 EXON-2009: сотрудничество расширяется 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 7
Аметист Групп - Amethyst Group 10 7
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Ростелеком 9846 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Газпром ЦПС 29 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб 1 1
Telegram Group 2118 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1092 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
Нижегородская ярмарка 22 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 2
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