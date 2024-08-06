Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Экзон» и «Росэлторг» заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» и облачная платформа для цифровизации строительства «Экзон» заключили соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности и передачи данных. Компании будут сотрудничать в рамках работы по изготовлению электронных цифровых подписей (ЭП) для работы в системе «Экзон».

ЭП – это альтернатива ручной подписи в электронном документе, с помощью которой верифицируется авторство, время подписания документа и его неизменность. Она необходима пользователям платформы «Экзон» для передачи и согласования документов в надзорные органы, например, в Госстройнадзор и Главгосэкспертизу. Более того, первичная документация может быть принята ФНС России в электронном виде исключительно при условии наличия ЭП, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре.

Удостоверяющий центр «Росэлторг» аккредитован в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ, также входит в число доверенных лиц ФНС России, что даёт ему право выпускать электронные подписи любого формата, в том числе для сотрудников организаций, физических лиц, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Точки выдачи ЭП находятся в большинстве регионов России.

CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

Все пользователи «Экзон» могут оставить заявку на получение ЭП в личном кабинете системы при старте работы или обновить (если истекает срок действия) по индивидуальным условиям, оформив доставку в любую точку России в рамках партнерской программы. Изготовление ЭП займет одни сутки при получении лично в удостоверяющем центре или 2-3 дня при доставке в регионы. Для пользователей «Экзон» изготовление ЭП на 10% дешевле, обработка заявок стоит в приоритетном порядке. Также «Росэлторг» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку, поэтому любой вопрос можно задать через Telegram-помощник или по телефону.

«Сотрудничество с надежным удостоверяющим центром является ключевым фактором обеспечения информационной безопасности и достоверности данных. Аккредитация компании служит залогом доверия в цифровом мире, и «Экзон» дорожит своей репутацией и надежностью предоставляемых услуг, поэтому рекомендует своим клиентам только проверенные решения», – отметил руководитель департамента внедрения ИТ-решений «Экзон» Алмас Умяров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Из-за дефицита кадров в российскую ИБ стали нанимать начинающих ИТ-шников. Но платят им меньше, чем курьерам-мигрантам

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024