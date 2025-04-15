Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

Новые возможности «Экзон.Аналитика»: расширение функциональности

Цифровая платформа «Экзон» объявляет о расширении функциональности направления «Аналитика»: теперь пользователям доступен анализ данных из всех модулей в формате дашбордов и диаграмм. Это позволяет быстро и всесторонне оценить состояние строящегося объекта, дает глубокое его понимание без детального изучения каждой вкладки и сокращает время на подготовку отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

«Экзон.Актирование»

Аналитика по актированию дает увидеть сумму смет контракта по проектам, принятые и оставшиеся к приемке работы, а также стоимость выполненных работ в динамике. Это позволяет оценить сданные объемы и прибыль от них.

«Экзон.ИСР»

В аналитике по ИСР пользователи получают сводное представление о прохождении проектом контрольных точек — унифицированных принципиальных этапов, которые входят в процесс строительства любого объекта на основании требований законодательства. Аналитика по данному направлению демонстрирует план-факт выполненных работ для оценки отклонений от графика, базового плана, а также помогает избежать кеш-разрывов, сопоставляя выполненные работы с принятыми.

«Экзон.ПИР»

Аналитика по данному направлению показывает сводную информацию о текущих статусах комплектов РД и ПД, полученных заказчиком, а также о комплектах, выпущенных в производство работ, то есть уже финально утвержденных и готовых к использованию в процессе строительства. Она позволяет оценить, насколько строительные площадки обеспечены документаций, и где есть проблемы в блоке проектирования.

«Экзон.ИТД»

Аналитика по данному направлению демонстрирует сводную информацию о текущем состоянии исполнительной документации в разрезе проектов. Пользователи могут увидеть сколько документов подписано, а какие — находится на доработке. Это позволяет выявить объекты, которые имеют проблемы с ИД, что помогает оперативно выявлять объекты с проблемами в исполнительной документации и снижает риск задержек и финансовых потерь.

«Экзон.Стройконтроль»

Аналитика по данному направлению была запущена недавно, в марте 2025 г. Она позволяет увидеть сводную информацию о текущих результатах строительного контроля в разрезе портфеля проектов. Аналитика по стройконтролю дает возможность выявлять проблемные объекты по количеству замечаний к устранению, чтобы их можно было быстро исправить и избежать санкций со стороны заказчика.

«Расширение функциональности направления “Аналитика” на платформе “Экзон” является существенным шагом к повышению эффективности управления строительными проектами. Оно позволяет не только видеть сводную информацию по всем проектам для оптимизации подготовки отчетности, но и принимать более обоснованные решения на основе актуальных данных. Мы уверены, что это обновление поможет клиентам достигать лучших результатов и обеспечивать высокое качество строительства», — сказал Роман Соломатин, руководитель направления «Аналитика» «Экзон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Только 3% российских компаний полностью автоматизировали удаление персональных данных

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153