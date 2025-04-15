Новые возможности «Экзон.Аналитика»: расширение функциональности

Цифровая платформа «Экзон» объявляет о расширении функциональности направления «Аналитика»: теперь пользователям доступен анализ данных из всех модулей в формате дашбордов и диаграмм. Это позволяет быстро и всесторонне оценить состояние строящегося объекта, дает глубокое его понимание без детального изучения каждой вкладки и сокращает время на подготовку отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

«Экзон.Актирование»

Аналитика по актированию дает увидеть сумму смет контракта по проектам, принятые и оставшиеся к приемке работы, а также стоимость выполненных работ в динамике. Это позволяет оценить сданные объемы и прибыль от них.

«Экзон.ИСР»

В аналитике по ИСР пользователи получают сводное представление о прохождении проектом контрольных точек — унифицированных принципиальных этапов, которые входят в процесс строительства любого объекта на основании требований законодательства. Аналитика по данному направлению демонстрирует план-факт выполненных работ для оценки отклонений от графика, базового плана, а также помогает избежать кеш-разрывов, сопоставляя выполненные работы с принятыми.

«Экзон.ПИР»

Аналитика по данному направлению показывает сводную информацию о текущих статусах комплектов РД и ПД, полученных заказчиком, а также о комплектах, выпущенных в производство работ, то есть уже финально утвержденных и готовых к использованию в процессе строительства. Она позволяет оценить, насколько строительные площадки обеспечены документаций, и где есть проблемы в блоке проектирования.

«Экзон.ИТД»

Аналитика по данному направлению демонстрирует сводную информацию о текущем состоянии исполнительной документации в разрезе проектов. Пользователи могут увидеть сколько документов подписано, а какие — находится на доработке. Это позволяет выявить объекты, которые имеют проблемы с ИД, что помогает оперативно выявлять объекты с проблемами в исполнительной документации и снижает риск задержек и финансовых потерь.

«Экзон.Стройконтроль»

Аналитика по данному направлению была запущена недавно, в марте 2025 г. Она позволяет увидеть сводную информацию о текущих результатах строительного контроля в разрезе портфеля проектов. Аналитика по стройконтролю дает возможность выявлять проблемные объекты по количеству замечаний к устранению, чтобы их можно было быстро исправить и избежать санкций со стороны заказчика.

«Расширение функциональности направления “Аналитика” на платформе “Экзон” является существенным шагом к повышению эффективности управления строительными проектами. Оно позволяет не только видеть сводную информацию по всем проектам для оптимизации подготовки отчетности, но и принимать более обоснованные решения на основе актуальных данных. Мы уверены, что это обновление поможет клиентам достигать лучших результатов и обеспечивать высокое качество строительства», — сказал Роман Соломатин, руководитель направления «Аналитика» «Экзон».